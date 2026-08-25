O femeie a fost confundată cu sora sa geamănă de sistemul eVisa din Marea Britanie. I s-a refuzat îmbarcarea în zborul de întoarcere în țară

Această eroare reprezintă „o problemă cunoscută”, ce afectează gemenii cu vize electronice.

Potrivit The Independent, femeia a fost informată despre această problemă.

I s-a refuzat îmbarcarea

Nidia Webb, o cetățeană a UE care locuiește în Marea Britanie de opt ani, a încercat să zboare acasă în Marea Britanie după o vacanță în Spania la începutul acestei luni. Acesteia i s-a refuzat îmbarcarea la poartă.

„Statutul meu digital de rezident permanent a devenit legat de datele surorii mele gemene identice, în loc de ale mele. Ceea ce înseamnă că statutul meu nu a putut fi corelat corect cu identitatea mea. Am fost informată că aceasta este o problemă tehnică cunoscută care afectează unele gemene din sistemul Ministerului de Interne”, a declarat Webb pentru Politico.

„Dacă nu aș fi petrecut ore întregi la telefon încercând să rezolv problema, habar n-am cât timp aș fi putut rămâne blocată în străinătate”, a adăugat ea.

Actele fizice, eliminate în urmă cu doi ani

Milioane de oameni s-au înregistrat pentru a accesa o viză electronică, după ce documentele fizice au fost eliminate treptat pentru cetățenii străini la sfârșitul anului 2024.

Cu toate acestea, unii au raportat probleme în a dovedi că au dreptul de a lucra, studia, locui sau călători în Marea Britanie, din cauza erorilor și neînțelegerilor legate de vizele electronice.

Luna trecută, activiștii pentru drepturile omului au cerut o anchetă privind eșecul organismului de supraveghere a datelor de a investiga problemele legate de vizele digitale ale Ministerului de Interne.

De asemenea, activiștii doresc ca guvernul să publice cifre privind numărul de incidente și reclamații legate de securitatea datelor.