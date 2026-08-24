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„În rugăciunile mele, mă gândesc adesea la Congo”: Apelul Papei Leon al XIV-lea pentru limitarea răspândirii Ebola

Papa Leon al XIV-lea îndeamnă la noi eforturi împotriva epidemiei de Ebola. Virusul a făcut deja mii de victime în Congo, în special în regiunile unde prezența statului este slabă, iar infrastructura sanitară este în mare măsură deficitară.
„În rugăciunile mele, mă gândesc adesea la Congo”: Apelul Papei Leon al XIV-lea pentru limitarea răspândirii Ebola
Ioana Târziu
24 aug. 2026, 09:30, Știri externe
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Papa Leon al XIV-lea a făcut duminică apel la comunitatea internațională pentru a contribui la limitarea răspândirii virusului Ebola în Republica Democrată Congo, potrivit AFP.

„În rugăciunile mele, mă gândesc adesea la Republica Democrată Congo. În special din cauza răspândirii epidemiei de Ebola, care, din păcate, face numeroase victime”, a spus Papa, după rugăciunea Angelus din Piața Sfântul Petru.

Apelul Papei pentru limitarea răspândirii virusului

„Încurajez comunitatea internațională să reacționeze prin implicarea și a comunităților locale în eforturile de a salva multe vieți”, a adăugat Suveranul Pontif.

Papa a fost în vizită pe continentul african în luna aprilie, conform sursei.

Papa Leon al IV-lea și-a exprimat, de asemenea, solidaritatea cu poporul Republicii Centrafricane, „care jelește victimele prăbușirii unei mine din Zamboyé ”. Alunecarea de teren care a avut loc marți la mina de aur artizanală din vestul Republicii Centrafricane, lângă granița cu Camerunul, a dus la moartea a zeci de persoane.

„Domnul să-i primească pe toți cei care și-au pierdut viața și să sprijine eforturile de a garanta siguranța și legalitatea siturilor miniere”, a adăugat Suveranul Pontif.

Zece ani de la cutremurul din Amatrice

Papa a menționat și cea de-a 10-a aniversare a cutremurului devastator care a lovit centrul Italiei, care are loc luni. În urmă cu zece ani, au fost uciși aproximativ 300 de oameni și a fost distrus orașul Amatrice.

„Mă rog pentru cei decedați și familiile lor, precum și pentru toate comunitățile afectate”, a spus Papa Leon.

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