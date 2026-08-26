Schimbare majoră față de politica lui Viktor Orban: Ungaria califică Rusia drept o „amenințare” pentru Budapesta, Europa și ordinea globală

Noul guvern al Ungariei a calificat Rusia drept o „amenințare” pentru țară, Europa, dar și ordinea globală.

Această mențiune a apărut într-un document care stabilește liniile directoare pentru delegația maghiară la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care va avea loc în luna septembrie. Documentul a fost semnat de premierul ungar Péter Magyar și a fost publicat în Monitorul Oficial al țării marți seara, potrivit Der Spiegel.

„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și susține pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional. Comportamentul Rusiei reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială”, se precizează în document.

Budapesta recunoaște, de asemenea, în mod explicit dreptul Ucrainei la autoapărare.

Schimbare majoră față de politica lui Viktor Orban

Documentul reprezintă o schimbare majoră de poziție față de cea adoptată de predecesorul lui Magyar, Viktor Orban.

Sub mandatul său, Ungaria a blocat de mai multe ori sancțiunile UE împotriva Rusiei și a desfășurat campanii de denigrare împotriva Ucrainei. Din acest motiv, poziția țării a atras critici constante din partea Uniunii Europene.

După ce a devenit premier al Ungariei, Peter Magyar a anunțat imediat o schimbare față de politica externă a predecesorului său. Guvernul său a permis demararea, în iunie, a negocierilor de aderare la UE cu Ucraina, pe care Orbán le blocase timp de doi ani. În cadrul discuțiilor bilaterale cu Ucraina, Ungaria a rezolvat, de asemenea, majoritatea problemelor controversate din relația sa cu vecinul său, inclusiv drepturile minorității maghiare din regiunea Transcarpatia.

Schimbarea de poziție față de Rusia și Ucraina nu este însă una completă.

Spre deosebire de numeroase alte state NATO, Ungaria continuă să refuze furnizarea de arme Ucrainei pentru războiul împotriva Rusiei.

Guvernul condus de Peter Magyar se opune, de asemenea, unei aderări accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană.