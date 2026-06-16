Doi români au fost condamnați la închisoare în Franța pentru jafuri în cimitire

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar un co-inculpat în vârstă de 34 de ani, la doi ani și jumătate. Procuratura solicitase cinci, respectiv patru ani de închisoare, împreună cu interdicția de a intra pe teritoriul francez, potrivit Le Figaro.

Cei doi români, care locuiau în Franța de ani de zile, fuseseră deja condamnați pentru infracțiuni similare și urmau să fie acuzați de „furt în grup, însoțit de deteriorarea și profanarea mormintelor”, potrivit parchetului din Laval. Aceștia au fost arestați la începutul lunii mai de către jandarmi, care i-au găsit folosind telefoanele lor mobile.

În custodia poliției, cei doi bărbați au recunoscut furtul a 84 de statuete și ornamente din bronz din șase cimitire din Mayenne și nouă cimitire din Ille-et-Vilaine, pentru o pierdere totală estimată la 27.000 de euro în timpul audierii. Prada lor, care nu a fost recuperată, fusese vândută pentru aproximativ 2.000 de euro. Pe lângă pedepsele cu închisoarea, bărbații condamnați vor trebui să plătească victimelor daune în valoare totală de peste 70.000 de euro. Dintre cele 60 de victime, 49 s-au constituit părți civile în proces.