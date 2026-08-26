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Ucraina anunță atacuri la distanță asupra „portofelului petrolier” al Rusiei. 16 ținte, lovite în 24 de ore

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că forțele Kievului au lovit, în ultimele 24 de ore, 16 ținte aflate pe teritoriul Rusiei. Printre obiectivele vizate s-ar fi aflat instalații petroliere, aerodromuri și infrastructură utilizată pentru atacuri împotriva Ucrainei.
Ucraina anunță atacuri la distanță asupra „portofelului petrolier” al Rusiei. 16 ținte, lovite în 24 de ore
Sursa foto: captură video Facebook/Volodimir Zelenski
Oana Antipa
26 aug. 2026, 12:47, Știri externe
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Într-o postare publicată pe platforma Facebook, Zelenski a afirmat că armata ucraineană a efectuat atacuri la distanță împotriva unor obiective pe care le-a descris drept esențiale pentru finanțarea și susținerea efortului de război al Moscovei.

„În ultima zi, luptătorii noștri au impus sancțiuni asupra a 16 ținte din Rusia”, a transmis președintele ucrainean, folosind termenul de „sancțiuni” pentru a descrie loviturile militare.

Potrivit acestuia, au fost vizate în special instalații petroliere, pe care Zelenski le-a numit „portofelul petrolier al Rusiei” și despre care a spus că finanțează războiul.

Lista țintelor anunțate de liderul de la Kiev mai include aerodromuri, o unitate de rachete, precum și infrastructură utilizată în mod constant pentru lansarea atacurilor asupra Ucrainei.

Infrastructură militară și logistică, printre obiective

Zelenski a mai susținut că forțele ucrainene au lovit și o întreprindere militară, precum și elemente de logistică rusească.

Președintele ucrainean nu a oferit, în postarea sa, detalii despre localizarea exactă a celor 16 ținte, amploarea pagubelor sau tipurile de arme folosite în operațiuni.

„Costul războiului pentru agresor trebuie să crească”

Zelenski a prezentat atacurile drept un răspuns direct la loviturile lansate de Rusia asupra Ucrainei și a insistat că strategia Kievului urmărește reducerea capacității militare și economice a Moscovei.

„Războiul trebuie să se întoarcă acolo de unde a venit”, a afirmat președintele ucrainean.

El a adăugat că Ucraina răspunde atacurilor rusești „într-un mod care să asigure că prețul războiului pentru agresor crește inevitabil”.

„Reducem în mod just capacitatea Rusiei de agresiune”, a mai transmis Zelenski, care le-a mulțumit militarilor implicați în operațiuni pentru precizia atacurilor.

Loviturile asupra infrastructurii petroliere și logistice din Rusia au devenit, în ultima perioadă, o componentă importantă a strategiei ucrainene de a afecta atât alimentarea cu combustibil a armatei ruse, cât și veniturile generate de sectorul energetic.

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