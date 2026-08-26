Ucraina atacă infrastructura Rusiei: Explozii la o rafinărie Lukoil și un uriaș depozit Wildberries

Ucraina a atacat în noaptea de marți spre miercuri, cu drone FP-1, o mare rafinărie Lukoil din Kstovo, în vestul Rusiei. Cea de-a doua țintă a fost un uriaș depozit Wildberries din Kotovsk, tot în vestul Rusiei, unde sunt depozitate și sortate produsele vândute prin cea mai mare platformă de comerț online din țară. Atacurile au fost anunțate de Fire Point, compania ucraineană care produce dronele cu rază lungă de acțiune, potrivit UNN.

Rafinăria atacată, una dintre cele mai mari din Rusia

„Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit simultan două ținte din Rusia folosind drone FP-1”, a transmis compania, referindu-se la dronele ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune, concepute pentru lovirea unor ținte aflate la sute de kilometri distanță.

Locuitorii din Kstovo au relatat că au auzit mai multe explozii, urmate de un incendiu de amploare în zona industrială. Imaginile apărute în timpul nopții arată un nor gros de fum ridicându-se din zona rafinăriei.

Rafinăria Lukoil din Kstovo este una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate de procesare de aproximativ 17 milioane de tone de petrol pe an. Aici sunt produse benzină, motorină, combustibil pentru aviație, lubrifianți și alte produse petroliere.

Un uriaș depozit Wildberries, în flăcări

La Kotovsk, localnicii au raportat cel puțin zece explozii, urmate de un incendiu la depozitul Wildberries. Complexul se întinde pe aproximativ 108.000 de metri pătrați, poate găzdui până la 54 de milioane de produse și a început să funcționeze în 2025.

Incendiul a afectat aproape întreaga suprafață a centrului logistic, focul extinzându-se pe mai bine de 100.000 de metri pătrați. Un angajat a fost rănit, iar personalul a fost evacuat, a anunțat guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervîșov.

Mari companii rusești, printre țintele atacurilor ucrainene

Atacurile din noaptea de miercuri continuă loviturile ucrainene asupra rafinăriilor și centrelor logistice din Rusia. Cu doar o zi înainte, același tip de drone a fost folosit pentru atacarea rafinăriei Afipski din regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, în apropierea Mării Negre.

În noaptea de 22 august, dronele ucrainene au atacat rafinăria Novokuibîșevsk, parte a grupului petrolier rus Rosneft și una dintre cele mai mari din regiunea Samara, situată în partea europeană a Rusiei, pe fluviul Volga. De asemenea, a fost vizat un uriaș depozit Ozon din Ciapajevsk, tot în regiunea Samara, aparținând celui de-al doilea mare retailer online din Rusia. În ultimele zile, atacurile s-au extins și asupra altor centre logistice ale companiei.

Wildberries a fost, la rândul său, ținta mai multor atacuri în ultimele săptămâni. Potrivit sursei citate, o parte importantă a capacității de depozitare a companiei a fost afectată, fiind estimate pierderi de peste 100 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 1,24 miliarde de dolari.