Prima pagină » Știri externe » SUA suspendă programările pentru viză în toată lumea. Ce se întâmplă cu solicitanții deja programați

SUA suspendă programările pentru viză în toată lumea. Ce se întâmplă cu solicitanții deja programați

Administrația americană a suspendat programările pentru vize pentru solicitanții din întreaga lume, întrucât personalul consular trebuie să treacă printr-un proces de instruire. Demersul vine în contextul în care autoritățile americane vor să înăsprească măsurile privind imigrația.
SUA suspendă programările pentru viză în toată lumea. Ce se întâmplă cu solicitanții deja programați
Sursa foto: U.S. Department of State: Consular Affairs
Diana Nunuț
26 aug. 2026, 10:28, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Administrația președintelui american Donald Trump a dispus suspendarea programărilor pentru obținerea vizelor la ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, în contextul unei campanii de înăsprire a măsurilor privind imigrația.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, acest demers vine după ce a fost lansată o inițiativă globală de instruire în toate ambasadele și consulatele SUA din întreaga lume.

Din acest motiv, serviciile consulare pentru vize vor fi temporar reprogramate pentru a se adapta la această instruire, informează Reuters. 

Solicitanții care aveau deja stabilite interviuri au început să primească notificări prin e-mail privind amânarea acestora.

Noile date pentru interviuri urmează să fie comunicate ulterior, potrivit Financial Times.

Personalul consular va urma un program de instruire

Departamentul de Stat al SUA nu a oferit informații suplimentare privind instruirea și calendarul acesteia. Totuși, instituția a precizat că instruirea are scopul de a ajuta funcționarii consulari să-i elimine pe solicitanții considerați susceptibili de a deveni dependenți de ajutoarele sociale americane și de a asigura evaluarea solicitanților de viză „în mod cuprinzător și consecvent”.

Administrația Trump a intensificat măsurile împotriva imigrației ilegale și a recurs la deportări, anulări de vize și retragerea unor permise de ședere și muncă.

Totodată, măsurile restrictive anunțate de administrația americană în privința imigrației au fost criticate de grupurile pentru drepturile omului, fiind considerate discriminatorii și încălcând dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil.

El afirmă că această campanie de represiune are ca scop îmbunătățirea securității interne.

Recomandarea video

Via Carpatia: Megaproiectul de 3.000 km care va lega Marea Baltică de Salonic și Istanbul / Drumul ar urma să treacă și prin România
G4Media
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.ro
Parlamentul a decis: Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate. Senatul a eliminat prevederile controversate. USR atacă legea la CCR
Gandul
Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o locuință din Argeș. Avea doar 22 de ani
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Scenariu avansat de la Moscova: Vladimir Putin vrea să distrugă centrul Kievului și să folosească arme nucleare tactice în Ucraina, ca ultimă soluție
Libertatea
Ajutorul de deces în 2026. Câți bani pot primi familiile și ce acte sunt necesare?
CSID
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor
Harta marilor angajatori din România: Care sunt cele mai mari companii după numărul de salariați, județ cu județ
Economedia