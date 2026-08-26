Febra vânătorii de fosile ia amploare pe malurile Dunării. Oamenii se adună să caute rămășițe de mamut

Peste 30 de voluntari au participat la această inițiativă organizată de Muzeul Regional de Istorie din Ruse, Bulgaria.

Potrivit AFP, mai mulți copii și adulți s-au adunat pe malurile secate ale Dunării bulgărești, pentru a cerceta fosilele de mamut. Apa la un nivel scăzut a scos la iveală oase de mamut în luna iulie.

Locul cu cele mai multe fosile de mamut

„Aș spune că nu există niciun alt loc de-a lungul Dunării care să fi adus atâtea descoperiri”, a explicat Krassimir Kirov, curatorul muzeului.

Prima descoperire a voluntarilor a fost un dinte de mamifer. Acesta a fost fotografiat, numerotat și apoi plasat într-o pungă sigilată, pentru o examinare ulterioară.

„După ce mamutul a fost descoperit, am început să primesc zeci de apeluri de la oameni care îmi spuneau ce au găsit”, a spus Kirov, care a identificat oasele.

Cu ce scop a fost organizată inițiativa

„Așa că am decis să organizăm acest studiu pentru a-i învăța pe oameni cum să recunoască diferite descoperiri și pentru a le oferi sfaturi de siguranță”, a declarat el pentru AFP.

Voluntarii trebuie să avanseze în linie și, dacă cineva observă ceva, să ridice mâna. Astfel, întregul grup să va opri.

Însă, mai presus de toate, nu trebuie să atingă niciun obiect metalic. Ar putea reprezenta un pericol, deoarece ar putea fi muniție sau explozibili, potrivit sursei.

O ocazie foarte rară

„Este o ocazie foarte rară să te simți atât de aproape de istorie”, a declarat Ekaterina Yordanova, psiholog.

„A vedea Dunărea în această stare este îngrijorător. Însă, ne oferă și oportunitatea de a descoperi lucruri noi”, adaugă ea.