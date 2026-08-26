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Trei bărci cu migranți, interceptate în largul Cretei. Peste 200 de oameni au fost salvați

Aproximativ 218 migranți au fost salvați miercuri dimineață, în cadrul a trei operațiuni succesive desfășurate în largul insulei grecești Creta. Intervențiile au avut loc în apele de la sud și sud-vest de Ierapetra și au implicat Garda de Coastă elenă, Frontex și nave comerciale aflate în zonă.
Trei bărci cu migranți, interceptate în largul Cretei. Peste 200 de oameni au fost salvați
Creta, imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
26 aug. 2026, 10:30, Știri externe
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Potrivit autorităților elene, prima barcă a fost identificată de o aeronavă fără pilot operată de Frontex, la circa 15 mile marine sud-vest de Ierapetra, relatează Euronews.

La bord se aflau aproximativ 71 de persoane. Migranții au fost preluați de un petrolier sub pavilion maltez care naviga în apropiere și transportați ulterior în portul Kaloi Limenes.

La scurt timp, în aceeași zonă, a fost descoperită o a doua ambarcațiune cu aproximativ 70 de persoane. De această dată, intervenția a fost efectuată de o navă de patrulare a Gărzii de Coastă elene, iar cei salvați au fost duși tot la Kaloi Limenes.

O a treia barcă a fost găsită la 50 de mile marine sud de Ierapetra

Cea de-a treia operațiune s-a desfășurat ceva mai departe de coastă. O altă dronă Frontex a detectat o ambarcațiune cu aproximativ 77 de persoane la circa 50 de mile marine sud de Ierapetra.

La salvare a participat un cargou sub pavilion danez, care i-a preluat pe migranți și i-a transportat în portul Ierapetra.

Toate cele trei operațiuni au fost coordonate de Centrul Comun de Coordonare pentru Căutare și Salvare din Grecia.

Creta, tot mai prezentă pe rutele migratorii din Mediterana

Intervențiile de miercuri vin într-un context în care autoritățile grecești și europene acordă o atenție sporită rutelor maritime din estul și centrul Mediteranei. Poziția Cretei, la sud de Grecia continentală și relativ aproape de coasta nord-africană, transformă insula într-un punct tot mai important pentru operațiunile de supraveghere și salvare.

În cazul de miercuri, două dintre cele trei ambarcațiuni au fost localizate cu ajutorul mijloacelor aeriene fără pilot ale Frontex, ceea ce arată rolul tot mai mare al supravegherii tehnologice în detectarea bărcilor aflate în dificultate.

Operațiunile au implicat atât forțe publice, cât și nave comerciale care se aflau în proximitatea zonelor de intervenție, o practică frecvent utilizată în misiunile de salvare pe mare atunci când este nevoie de reacție rapidă.

Autoritățile nu au oferit, în informațiile publicate inițial, detalii privind naționalitatea migranților sau starea lor medicală după debarcare.

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