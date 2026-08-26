Kremlinul dezvăluie scopul vizitei directorului CIA la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin nu s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, în timpul vizitei acestuia la Moscova, a declarat miercuri Peskov, pentru agenția de stat rusă TASS, citată de The Kyiv Independent.

„Nu au fost planificate întâlniri cu [Putin]”, a spus Peskov.

Vizita lui Ratcliffe a fost prima sa deplasare oficială cunoscută în Rusia. Directorul CIA a menținut legătura cu omologul său rus, Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), care și-a exprimat anterior disponibilitatea de a se întâlni cu Ratcliffe.

Scopul vizitei

Peskov a declarat, de asemenea, pentru Washington Post că vizita lui Ratcliffe a presupus „contacte între serviciile de securitate”, dar a refuzat să ofere alte detalii.

Un oficial american a confirmat anterior pentru Kyiv Independent că Ratcliffe urma să se întâlnească cu oficiali ruși de rang înalt, deși nu este clar ce s-a discutat.

Partea ucraineană a fost informată că o delegație americană urma să călătorească în Rusia, dar nu i s-a spus inițial că Ratcliffe va face parte din aceasta, a declarat o sursă familiarizată cu situația.

Oficialii ucraineni ar urma să primească informații după vizită, deși nu este clar dacă Ratcliffe se va deplasa personal la Kiev, a precizat sursa.

Cerințele SUA pentru Ucraina

SUA i-a cerut Ucrainei să nu atace Moscova sau Sankt Petersburg în timp ce Ratcliffe se afla în Rusia, a declarat marți pentru Kyiv Independent o altă persoană familiarizată cu situația.

Vizita are loc în contextul în care Washingtonul și Moscova mențin contacte bilaterale tot mai active sub președinția lui Donald Trump, care a preluat funcția în ianuarie anul trecut și s-a angajat să negocieze încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În ciuda vizitelor repetate la Moscova ale emisarilor lui Trump pentru pace, Steve Witkoff și Jared Kushner, negocierile de pace au ajuns practic într-un impas, Rusia și Ucraina rămânând la distanță în privința problemelor teritoriale.

De ce s-a amânat vizita lui Witkoff și Kushner

Witkoff și Kushner urmau să efectueze în această săptămână primele lor vizite în Ucraina, însă deplasarea a fost amânată.

O sursă a negat informațiile apărute anterior potrivit cărora intensificarea atacurilor ruse ar fi determinat amânarea, afirmând că Trump a vrut să-i țină pe emisarii săi aproape din cauza impasului nerezolvat cu Iranul.

În ciuda blocajului negocierilor de pace, Washingtonul și Moscova au păstrat deschise canalele diplomatice. Aceste contacte au contribuit la negocierea eliberării, pe 11 august, a fostului pușcaș marin american Robert Gilman, care fusese închis în Rusia timp de patru ani.