Premierul Ilie Bolojan a fost absent/ nu a fost în sală, ca și Daniel Fenechiu (PNL) care a fost în sală dar nu a votat.
De asemenea, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a fost absent de la vot.
Contra legii au votat senatorii USR care au încercat să-și apere liderul de partid.
Noua Lege a Integrității a fost adoptată de plenul Senatului, cu 106 voturi pentru, 19 voturi împotrivă și nicio abținere.
Partidul condus de Ilie Bolojan – PNL – a votat pentru actuala formă a legii care are impact direct pe mandatul de primar al lui Dominic Fritz, președintele USR, condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ.
Noua lege a Integrității – care schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate – ANI) – a fost modificată rapid în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia recenta a Curții Constituționale (CCR).
Într-o declarație pentru Digi24, Ilie Bolojan, premierul interimar a spus că proiectul „trebuie votat”, deși el conține „o prevedere anormală”, referindu-se la amendamentul propus de PSD.
Președinta Renew Europe, Valérie Hayer, a cerut Senatului să respingă „amendamentul Fritz”, avertizând că, în caz contrar, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR.
Camera Deputaților a adoptat varianta modificată a legii pe 24 august 2026, cu 183 de voturi „pentru”, 84 de voturi „contra” și 3 abțineri.
Ulterior, USR a depus un proiect paralel de lege a Integrității din care a eliminat amendamentele restrictive și cele considerate contrare normelor europene. PSD a calificat demersul drept „o telenovelă”.