UPDATE. Potrivit centralizării votului, senatorii PSD, AUR, PIR, UDMR, PNL și neafiliați au votat pentru actualele prevederi ale legii care îl vizează pe Dominic Fritz.

Premierul Ilie Bolojan a fost absent/ nu a fost în sală, ca și Daniel Fenechiu (PNL) care a fost în sală dar nu a votat.

De asemenea, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a fost absent de la vot.

Contra legii au votat senatorii USR care au încercat să-și apere liderul de partid.

Noua Lege a Integrității a fost adoptată de plenul Senatului, cu 106 voturi pentru, 19 voturi împotrivă și nicio abținere.

Partidul condus de Ilie Bolojan – PNL – a votat pentru actuala formă a legii care are impact direct pe mandatul de primar al lui Dominic Fritz, președintele USR, condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ.

Noua lege a Integrității – care schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate – ANI) – a fost modificată rapid în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia recenta a Curții Constituționale (CCR).

Proiectul de lege a suferit modificări structurale majore în luna august 2026, generate de eliminarea unor articole declarate neconstituționale și de amendamente intens dezbătute politic.

Schimbări majore aduse legii:

Eliminarea obligațiilor pentru parteneri : În acord cu decizia CCR, soții și partenerii de viață ai demnitarilor nu mai sunt obligați să depună personal declarații de avere și interese. Datele lor financiare vor fi însă transmise de către demnitar.

Definirea partenerilor : În urma presiunilor politice (în special din partea AUR), s-a votat restrângerea textului pentru a viza strict „partenerul de viață de sex opus”, eliminând interpretările ce puteau deschide calea legalizării indirecte a parteneriatelor civile între persoane de același sex.

Sancțiunea de pierdere a mandatului : Un amendament controversat (susținut de PSD) stipulează că aleșii locali sau demnitarii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd mandatul de drept.

„Amendamentul anti-Fritz”: Această prevedere privind pierderea automată a mandatului a fost etichetată politic de USR ca o tentativă de eliminare administrativă a primarului Timișoarei, Dominic Fritz, aflat într-o dispută juridică cu ANI și condamnat de ÎCCJ.

Într-o declarație pentru Digi24, Ilie Bolojan, premierul interimar a spus că proiectul „trebuie votat”, deși el conține „o prevedere anormală”, referindu-se la amendamentul propus de PSD.

Președinta Renew Europe, Valérie Hayer, a cerut Senatului să respingă „amendamentul Fritz”, avertizând că, în caz contrar, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR.

Camera Deputaților a adoptat varianta modificată a legii pe 24 august 2026, cu 183 de voturi „pentru”, 84 de voturi „contra” și 3 abțineri.

Ulterior, USR a depus un proiect paralel de lege a Integrității din care a eliminat amendamentele restrictive și cele considerate contrare normelor europene. PSD a calificat demersul drept „o telenovelă”.