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USR propune noi modificări la Legea Integrității. Radu Marinescu: Telenovelă de comedie neagră a USR

Scandalul pe Legea Integrității continuă în Parlament. Radu Marinescu critică demersurile USR privind noile amendamente depuse și spune că ar duce la „salvarea lui Fritz”. La comisiile din Camera Deputaților, USR a propus astăzi modificarea unei legi din domeniul integrității, care să anuleze retroactivitatea amendamentului Fritz, pe care CCR l-a declarat deja ca fiind constituțional.
USR propune noi modificări la Legea Integrității. Radu Marinescu: Telenovelă de comedie neagră a USR
Coralia Frigea
26 aug. 2026, 11:09, Politic
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Radu Marinescu critică dur noile amendamente propuse de USR în comisia Juridică de la Camera Deputaților. Fostul ministru al Justiției spune că scopul lor ar fi să îl salveze pe Dominic Fritz de la pierderea mandatului de primar al Timișoarei, după ce acesta a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese.

„Astăzi, la Camera Deputaților, au încercat să introducă „ex nihilo” propriul „amendament Fritz” care să permită menținerea mandatului dlui primar. Adică să amendeze legea 176/2010 a integrității, dar în cadrul altui act normativ aflat în dezbatere la Cameră, deși legea integrității a fost deja modificată de Camera Deputaților și e acum la Senat”, a declarat Radu Marinescu, într-o postare pe Facebook.

Ce prevede „amendamentul Fritz II”

Fostul ministru al Justiției spune că amendamentul propus miercuri de USR se contrazice cu decizia Curții Constituționale.

„Contrar deciziilor CCR și ale ICCJ, amendamentul stabilea că dacă o persoană a dobândit un mandat sau o funcție după cel/cea în care a comis abaterea de integritate, ea este absolvită de sancțiune, păstrează poziția fără probleme. Încetarea funcției în cazul abaterii de integritate NU ar mai privi orice funcție deținută (cum e acum), ci DOAR pe cea în care abaterea a fost săvârșită, dacă mai e deținută”, susține fostul ministru PSD.

Primul amendament Fritz, cel din Legea Integrității adoptat la începutul lunii august de legislativ, a fost declarat constituțional. El a fost inițiativa PSD și susținea pierderea imediată a funcțiilor tuturor demnitarilor care au fost condamnați definitiv pentru incompatibilitate sau conflict de interese, chiar și înainte de promulgarea legii.

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