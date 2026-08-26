Premierul Republicii Moldova afirmă că a discutat cu Ilie Bolojan despre Claudiu Năsui înainte de propunerea pentru Guvernul de la Chișinău

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a explicat de ce l-a propus pe deputatul român Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. El spune că are o viziune similară cu Năsui în ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare și a taxelor.

Șeful Guvernului a dezvăluit, de asemenea, că a discutat despre candidatura lui Năsui cu omologul său român, Ilie Bolojan, în timpul vizitei sale la București, potrivit NewsMaker.md.

„Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie”, a declarat Vasile Tofan la emisiunea „Pe față”, de la Moldova 1, referindu-se la discuția cu Ilie Bolojan despre Claudiu Năsui.

Vasile Tofan susține că viziunea sa economică pentru țară este foarte apropiată de cea a fostului ministru al Economiei din România.

„Provocările pe care le avem noi țin foarte mult de un sector guvernamental destul de ponderat, unde trebuie să mai reducem costurile. Și în asta crede domnul Năsui. Crede într-un stat mai mic, în cheltuieli bugetare mai mici, în taxe mai mici, companii de stat mai eficiente și mai puține. Ne-am gândit că din moment ce avem aceste provocări, trebuie să punem la cârmă un om care crede anume în aceste lucruri. A fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar în România. Cred că ne va ajuta inclusiv să fortificăm relația noastră cu România. Cred că este o decizie foarte bună”, a declarat Tofan la Moldova 1.

Premierul moldovean a făcut referire și la criticile apărute după anunțarea candidaturii lui Claudiu Năsui, în special despre faptul că acesta este deputat român și nu cetățean al Republicii Moldova.

Șeful Guvernului a precizat că autorităților de la Chișinău le este greu să găsească oameni dispuși să ocupe funcții importante în administrația publică.

„Ne vine foarte greu să găsim oameni, pentru că nu vor să lucreze la stat. Înainte la stat poate se fura tare mult sau veneau pentru alte scopuri, acum am încrederea că, în mare, oamenii care vin în poziții importante la stat nu vin să fure, vin să lucreze. Trebuie să fim în primul rând interesați în succesul economic al Moldovei și pe cei mai buni pe care îi găsim să îi aducem. Nu trebuie să fim excesiv de puritani în sensul că doar noi și nimeni mai mult”, a explicat premierul.

Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova

Vasile Tofan a anunțat marți că actualul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, va prelua portofoliul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Năsui este propus pentru conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

În aceeași zi, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care i-a fost acordată cetățenia Republicii Moldova lui Claudiu Năsui.

Fostul ministru român al Economiei a declarat, după anunț, că se regăsește în viziunea lui Vasile Tofan privind dezvoltarea economică a Republicii Moldova și că își asumă „un nou efort reformator”.