România primește prima plată de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare SAFE

SAFE are un buget total de 150 de miliarde de euro și oferă statelor membre împrumuturi pentru investiții în domeniul apărării. Fondurile sunt destinate în principal achizițiilor publice comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă terestră produse în Uniunea Europeană.

Instrumentul face parte din planul ReArm Europe/Pregătirea pentru 2030 al Comisiei Europene, care urmărește mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru investiții în apărare la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit Comisiei Europene, prefinanțarea va permite României să accelereze investițiile prioritare în apărare, să își consolideze reziliența și să își modernizeze capabilitățile militare, în conformitate cu obiectivele comune ale UE.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a declarat că plata reprezintă „o etapă importantă pentru apărarea europeană” și pentru consolidarea bazei industriale și a capacităților de apărare ale României.

„Această finanțare va consolida baza industrială și capabilitățile de apărare ale României, contribuind în același timp la securitatea globală a Europei”, a transmis oficialul european.

Comisia Europeană precizează că vor urma și alte plăți, pe măsură ce România va îndeplini jaloanele convenite și va avansa cu implementarea programelor finanțate prin SAFE.

Instrumentul este finanțat prin împrumuturi contractate de Uniunea Europeană de pe piețele financiare. Astfel, statele membre beneficiază de împrumuturi pe termen lung, în condiții competitive, avantajate de ratingul de credit al UE.