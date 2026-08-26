Bolojan explică de ce PNL a votat Legea Integrității: „Miza unei decizii se raportează la România”

Bolojan spune că votul PNL în privința legii ANI a fost unul dificil, considerând că modificarea regulilor „în timpul jocului este profund imorală și incorectă”. Premierul interimar susține însă că, în acest moment, interesul României de a îndeplini jaloanele asumate pentru obținerea fondurilor europene este prioritar.

„Pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării”, a transmis Bolojan, pe Facebook.

Argumentele lui Bolojan: Fondurile europene și credibilitatea României

Potrivit acestuia, România trebuie să îndeplinească până la sfârșitul lunii mai multe jaloane, între care legea ANI și legea salarizării, iar respectarea acestora este esențială pentru evitarea pierderii fondurilor europene.

„Pe de-o parte, vorbim despre fondurile europene pe care România nu trebuie să le piardă, iar, pe de altă parte, vorbim despre credibilitatea României că își respectă angajamentele asumate”, a afirmat premierul interimar.

Bolojan avertizează că lipsa fondurilor europene ar afecta bugetul țării, în condițiile în care investițiile sunt finanțate într-o proporție importantă din acești bani. În plus, spune el, ar crește semnificativ riscul ca România să fie sever depunctată la capitolul rating de țară, „cu consecințe grave asupra nivelului de trai al tuturor românilor”.

Bolojan spune că va susține USR în vederea corectării legii

Premierul interimar susține însă că legea ANI trebuie corectată și că PNL va sprijini acest demers alături de USR: „Această lege, însă, nu poate rămâne așa, iar PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte”.

Noua Lege a Integrității, adoptată de plenul Senatului

Noua Lege a Integrității a fost adoptată, miercuri, de plenul Senatului, cu 106 voturi pentru, 19 voturi împotrivă și nicio abținere. Partidul condus de Ilie Bolojan – PNL – a votat pentru actuala formă a legii care are impact direct pe mandatul de primar al lui Dominic Fritz, președintele USR, condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese administrativ. Noua lege a Integrității – care schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate – ANI) – a fost modificată rapid în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia recenta a Curții Constituționale (CCR).

Primul amendament Fritz, cel din Legea Integrității adoptat la începutul lunii august de legislativ, a fost declarat constituțional. El a fost inițiativa PSD și susținea pierderea imediată a funcțiilor tuturor demnitarilor care au fost condamnați definitiv pentru incompatibilitate sau conflict de interese, chiar și înainte de promulgarea legii.