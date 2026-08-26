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Siegfried Mureșan susține că PSD nu vrea o lege echitabilă a salarizării „chiar și cu prețul pierderii celor 770 de milioane de euro”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan susține că PSD „nu a avut niciodată de gând să aprobe o lege a salarizării care să reformeze cu adevărat sistemul public și să corecteze abuzurile din sistemul de salarizare”, nici măcar „cu prețul pierderii celor 770 de milioane de euro pe care România i-ar primi prin PNRR”.
Siegfried Mureșan susține că PSD nu vrea o lege echitabilă a salarizării „chiar și cu prețul pierderii celor 770 de milioane de euro”
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Ioana Târziu
26 aug. 2026, 14:02, Politic
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Într-o postare încărcată pe Facebook, Siegfried Mureșan pune o întrebare Partidului Social Democrat.

„Cât câștigă clientela voastră de partid de pe urma actualelor inechități din sistemul de salarizare, de sunteți dispuși să aruncați pe fereastră 770 de milioane de euro care se cuvin României prin PNRR pentru reformarea Legii salarizării?”, întreabă europarlamentarul.

Potrivit acestuia, prioritatea pentru România, pentru Guvernul Bolojan și pentru PNL este atragerea tuturor fondurilor din PNRR. Acestea includ și atragerea celor 770 de milioane de euro, „care ni se cuvin odată cu implementarea reformei privind Legea salarizării”.

Siegfried Mureșan susține că PSD vrea păstrarea beneficiilor clientelei de partid

El susține că prioritatea PSD este păstrarea beneficiilor clientelei de partid, „inclusiv prin menținerea inechităților din sistemul de salarizare”.

Din acest motiv, „PSD nu a avut niciodată de gând să aprobe o lege a salarizării care să reformeze cu adevărat sistemul public și să corecteze abuzurile din sistemul de salarizare. Chiar și cu prețul pierderii celor 770 de milioane de euro pe care România i-ar primi prin PNRR pentru implementarea acestei reforme”, afirmă Mureșan.

„Deși a condus timp de aproape cinci ani Ministerul Muncii, responsabil de elaborarea proiectului Legii salarizării, PSD nu a vrut să ducă la bun sfârșit acest jalon”, continuă el.

Siegfried Mureșan spune că, deși Guvernul Bolojan a venit, în doar câteva luni, cu un proiect de lege care garantează îndeplinirea jalonului, primirea celor 770 de milioane de euro și crearea unui sistem de salarizare echitabil, PSD a tergiversat adoptarea lui și a amânat-o până în ultima clipă, pentru a se asigura că jalonul nu este îndeplinit”.

Social-democrații „nu vor o lege echitabilă a salarizării”

Potrivit acestuia, „PSD nu vrea o lege echitabilă a salarizării. PSD nu vrea o lege în care oamenii să fie remunerați pe merit. PSD vrea păstrarea unei legi în care veniturile sunt stabilite discreționar, pe criterii politice”.

Mai mult, „cu 5 zile până la expirarea termenului-limită de îndeplinire a acestui jalon din PNRR, PSD blochează în continuare legea”.

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