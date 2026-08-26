PNL acuză PSD că „nu vrea legea salarizării unitare”, jalon din PNRR

PNL acuză PSD că blochează adoptarea legii salarizării unitare, în condițiile în care termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului din PNRR este 31 august 2026, iar România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro dacă reforma nu este finalizată.

Într-un comunicat de presă emis miercuri, PNL afirmă că amânările succesive nu au fost determinate de încercarea de a găsi o variantă legislativă mai bună, ci reprezintă, în opinia partidului, o strategie pentru ratarea jalonului.

„Când refuzi și tergiversezi în mod repetat, așa cum a făcut și face PSD, chiar și cu 5 zile înaintea termenului-limită de închidere a jalonului, concluzia e clară: PSD nu vrea legea salarizării unitare”, transmite PNL.

Formațiunea subliniază că social-democrații și-ar fi asumat susținerea actelor normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR și că deși social-democrații s-au aflat la conducerea Ministerului Muncii timp de cinci ani, aceștia nu au finalizat legea salarizării unitare prevăzută în PNRR.

PNL: Legea salarizării, necesară pentru a corecta inechitățile salariale acumulate în sectorul public

Liberalii enumeră trei consecințe pe care le atribuie blocării legii: menținerea unui sistem de salarizare pe care îl consideră inechitabil pentru sute de mii de angajați din sectorul public, riscul pierderii banilor europeni aferenți jalonului și perpetuarea unor „promisiuni fără acoperire”, care ar putea contribui la creșterea deficitelor bugetare în anii următori.

PNL susține că legea salarizării nu reprezintă doar o obligație asumată prin PNRR, ci este necesară pentru corectarea inechităților salariale din sectorul public și pentru introducerea unor reguli privind salarizarea în funcție de responsabilitate, complexitatea muncii și performanță.

„PNL susține acest proiect și invită toate partidele parlamentare să-l susțină, astfel încât el să poată fi depus și votat în Parlament fie și pe ultima sută de metri, în această săptămână”, a mai transmis PNL.

Sorin Grindeanu spune că e „foarte greu” ca Legea salarizării să fie adoptată

Pe de altă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la începutul acestei săptămâni, că este „foarte greu” ca Legea salarizării să mai fie adoptată până la finalul lunii august. El a afirmat că România are nevoie de o astfel de lege, dar aceasta trebuie dezbătută cu partenerii sociali și construită pe criterii de echitate.

„România are nevoie de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate, până la urmă, să fie echitabilă această lege”, a subliniat Grindeanu.

Grindeanu a spus că termenele pentru adoptarea și promulgarea legii sunt „aproape imposibil de îndeplinit”.

„Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poimâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi și în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și, dacă se trece și de acest lucru, să ajungă să fie promulgată. Sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Legea salarizării trebuie adoptată până la finalul lunii august pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, de care depind aproximativ 770 de milioane de euro.