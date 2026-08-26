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Cristina Trăilă demisionează din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după scandalul de corupție în care e implicată: Sunt total nevinovată

Cristina Trăilă a anunțat că și-a dat demisia din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Ea este anchetată de DNA într-un dosar de corupție, alături de un alt liberal, Mihai Barbu.
Cristina Trăilă demisionează din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după scandalul de corupție în care e implicată: Sunt total nevinovată
Coralia Frigea
26 aug. 2026, 14:20, Politic
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Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, și-a anunțat demisia din funcție, după ce Direcția Națională Anticorupție a confirmat că este și ea anchetată în dosarul de corupție al afaceristului din Vaslui Fănel Bogos.

„Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului”, a declarat Trăilă, într-o postare pe Facebook.

Doi liberali anchetați de DNA într-un dosar de corupție

Cristina Trăilă este al doilea liberal anchetat în dosarul lui Fănel Bogoș, după președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu. Cei doi l-ar fi sprijinit pe afacerist pentru a schimba directorul DSVSA Vaslui din funcție.

„Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală”, a mai precizat Cristina Trăilă.

După Ciprian Ciucu, Trăilă este al doilea membru important din PNL anchetat într-un dosar la DNA.

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