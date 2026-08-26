Marius Lazurca, discuții la sediul NATO despre securitatea Mării Negre și „revizuirea posturii SUA” în Europa

Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională și politică externă, s-a întâlnit miercuri, la Bruxelles, cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Discuțiile au vizat „securitatea Mării Negre și revizuirea posturii Statelor Unite”, potrivit ambasadorului României la NATO, Dan Neculăescu, care a publicat pe X și o fotografie de la întâlnire.

„România îşi îndeplineşte angajamentele faţă de NATO şi susţine un parteneriat transatlantic puternic, în cadrul căruia Europa îşi asumă o responsabilitate mai mare pentru propria sa securitate”, a transmis Dan Neculăescu.

I welcomed Presidential Adviser @MariusLazurca to NATO HQ. We started the visit with an important discussion with Ambassador @MattWhitaker46 on Black Sea security and the U.S. posture review. Romania is delivering on its NATO commitments and supports a strong transatlantic… pic.twitter.com/GcF3vniNMo — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) August 26, 2026

Diplomatul român a adăugat: „Ne aşteaptă o agendă încărcată pe măsură ce promovăm priorităţile României la masa unde se iau deciziile”.

Declarațiile sale și vizita aceasta a României la sediu vin în contextul în care Statele Unite reevaluează în această perioadă prezența și rolul lor militar în Europa.

Cu o zi înainte, Marius Lazurca s-a întâlnit la București cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg. Consilierul prezidențial a descris discuția drept una importantă pentru coordonarea strategică dintre cele două state.

„Am avut o discuţie fructuoasă cu ambasadorul SUA, Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA şi România. Consider că a fost o şedinţă de pregătire esenţială înaintea vizitei mele la Bruxelles, la NATO. Ne-am pus de acord asupra punctelor-cheie: fiabilitatea României, valoarea sa strategică ca partener şi angajamentul nostru comun faţă de alianţă”, a scris Marius Lazurca pe pagina sa de X.

Good discussion with US Ambassador Nirenberg today on deepening US-Romania strategic coordination. I see it as a crucial preparation session before my NATO visit to Brussels. We’ve aligned on the key points: Romania’s reliability, strategic value as a partner, and our shared… pic.twitter.com/IQ4AL5zNhT — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 25, 2026

„Bazele sunt solide. Sunt pregătit pentru discuţiile cu conducerea Alianţei”, a mai transmis consilierul prezidențial în aceeași postare.

Elbridge Colby, discuții în Europa cu oficiali militari și guvernamentali din NATO

Vizita lui Marius Lazurca la NATO are loc în aceeași perioadă în care subsecretarul de stat pentru politică al Departamentului Apărării al SUA, Elbridge Colby, se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali de rang înalt și „pentru a promova agenda Statelor Unite privind NATO 3.0”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Război al SUA.

Conceptul „NATO 3.0” promovat de administrația Trump presupune ca aliații europeni să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. În tot acest timp, Statele Unite își concentrează într-o măsură mai mare resursele asupra altor priorități, în special în regiunea Indo-Pacific.

Vizita lui Colby face parte din procesul de reevaluare a dispozitivului militar american din Europa. Pentagonul a anunțat în luna iunie o evaluare care poate dura până la șase luni, pentru a stabili dacă rolul SUA în Europa corespunde noului model „NATO 3.0”.

Procesul ar putea include și modificări ale prezenței trupelor americane pe continent.

Prima oprire a lui Colby este la Stuttgart, în Germania, unde se întâlnește cu responsabili ai Comandamentului SUA pentru Europa și ai Comandamentului SUA pentru Africa.

Ulterior, acesta se va deplasa spre Mons, în Belgia, pentru o vizită la sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, SHAPE.

Subsecretarul american urmează apoi să ajungă la sediul NATO din Bruxelles, unde va prezenta un raport Consiliului Nord-Atlantic. Vor fi și discuții cu lideri de rang înalt din cadrul Alianței.