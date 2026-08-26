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Zelenski îi acordă lui Elon Musk una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat miliardarului Elon Musk una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei, în contextul eforturilor de a-l convinge pe acesta să extindă accesul la Starlink pe dronele care operează pe teritoriul Rusiei.
Zelenski îi acordă lui Elon Musk una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei
Elon Musk. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 aug. 2026, 12:24, Știri externe
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Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat miliardarului Elon Musk Ordinul Libertății, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei, în contextul în care Kievul încearcă să-l convingă pe acesta să extindă accesul la Starlink.

„Pentru merite personale deosebite în protejarea vieții și libertății oamenilor, precum și în dezvoltarea relațiilor dintre popoarele Ucrainei și Statelor Unite ale Americii, decretez: Să i se acorde Ordinul Libertății lui Elon Musk, antreprenor, inginer, director al companiilor SpaceX și Tesla, din Statele Unite ale Americii”, se arată în decretul prezidențial.

Distincția a fost acordată în contextul în care serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Musk a ajutat forțele ucrainene să mențină comunicațiile și să-și coordoneze operațiunile încă de la începutul războiului. În luna februarie a acestui an, SpaceX a dezactivat mii de terminale Starlink utilizate de forțele ruse, slăbindu-le capacitățile militare, potrivit POLITICO.

Din acest motiv, Zelenski a afirmat, la momentul respectiv, că decizia a contribuit la succesul înregistrat de armata ucraineană pe câmpul de luptă.

Musk, reticent să permită armatei ucrainene să folosească Starlink pe dronele care operează pe teritoriul Rusiei

Ucraina încearcă să-l convingă pe Musk să permită armatei sale să utilizeze rețeaua Starlink pe teritoriul rus. Acest lucru i-ar permite Ucrainei să îmbunătățească precizia atacurilor cu rachete și drone în adâncul teritoriului rus. Totuși, Musk este reticent în privința acestui lucru.

„Deocamdată, Musk a afirmat că acest lucru ar constitui o escaladare. Dar s-ar putea să se răzgândească când va vedea mai multe argumente”, a declarat Zelenski jurnaliștilor săptămâna trecută, potrivit The Kyiv Independent.

Ordinul Libertății este adesea acordat unor lideri străini pentru sprijinul acordat Ucrainei — printre laureații recenți se numără președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Andy Burnham și președintele lituanian Gitanas Nausėda.

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