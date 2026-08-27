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Un mare furnizor de energie avertizează asupra unei campanii de phishing. Mesaje false despre „facturi neachitate”

E.ON Energie România a avertizat joi asupra unei campanii de phishing în care persoane neautorizate folosesc numele și identitatea vizuală a companiei pentru a trimite e-mailuri false privind presupuse facturi neachitate.
Un mare furnizor de energie avertizează asupra unei campanii de phishing. Mesaje false despre „facturi neachitate”
Cezar Moldovan
27 aug. 2026, 15:23, Economic
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Potrivit companiei, mesajele nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale. Campania de phishing a fost semnalată și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Mesaje false despre „facturi neachitate”

În cadrul tentativei de fraudă, destinatarii primesc mesaje cu subiectul „Factura neachitată”, prin care sunt informați despre o presupusă restanță și îndemnați să efectueze rapid plata prin accesarea unui link.

„Mesajele respective nu sunt transmise de E.ON Energie România și nu reprezintă comunicări oficiale ale companiei”, precizează E.ON.

Mesajele pot imita foarte bine comunicările oficiale ale companiei și pot folosi inclusiv o adresă de expeditor care, la prima vedere, pare legitimă.

„Linkul inclus în aceste mesaje nu direcționează însă către platformele oficiale E.ON, ci către un domeniu fraudulos, creat cu scopul de a obține date personale și/sau informații bancare ale utilizatorilor”, avertizează compania.

E.ON le recomandă clienților să nu acceseze linkurile din mesajele suspecte, să nu introducă date personale, parole sau informații bancare și să nu efectueze plăți înainte de verificarea situației facturilor prin canalele oficiale ale companiei.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție adresa expeditorului și adresa site-ului către care sunt direcționați, să nu deschidă fișiere atașate din mesaje a căror autenticitate nu poate fi verificată și să șteargă e-mailurile suspecte.

Ce recomandă E.ON clienților

„Simplul fapt că un mesaj conține sigla E.ON, elemente grafice ale companiei sau o adresă de expeditor care pare familiară nu garantează autenticitatea acestuia. Adresa afișată a expeditorului poate fi falsificată sau mascată”, arată E.ON Energie România.

Persoanele care au accesat linkurile frauduloase sau au furnizat informații personale ori financiare sunt sfătuite să își schimbe imediat parolele conturilor care ar putea fi afectate și să contacteze banca emitentă a cardului.

E.ON recomandă și verificarea eventualelor tranzacții neautorizate, blocarea instrumentelor de plată dacă este necesar și sesizarea autorităților în cazul în care datele au fost folosite fraudulos.

E.ON Energie România precizează că urmărește situația și colaborează cu autoritățile competente pentru limitarea efectelor tentativelor de fraudă.

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