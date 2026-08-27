Atac cibernetic la trei aeroporturi importante din Marea Britanie | Datele a 8,7 milioane de clienți au fost furate

Datele personale a 8,7 milioane de clienți au fost compromise în urma unui atac cibernetic care a vizat trei aeroporturi importante din Marea Britanie: Manchester, Stansted și East Midlands.

Manchester Airports Group (MAG), compania care operează cele trei aeroporturi, a anunțat joi, în jurul orei 13:00, că a fost victima unui „incident de securitate cibernetică” provocat de o terță parte neautorizată.

Ce date au fost furate

Printre informațiile accesate se numără adrese de e-mail, numere de telefon, numere de înmatriculare ale vehiculelor și coduri poștale.

Datele sunt asociate unor servicii precum rezervările pentru parcări, lounge-uri și Fast Track, dar și înscrierile la rețelele Wi-Fi din aeroporturile afectate.

„Manchester Airports Group a fost supus unui incident de securitate cibernetică din partea unei terțe părți neautorizate”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Datele nu conțin informațiile bancare sau de plată

MAG spune că a luat imediat măsuri pentru limitarea riscului și că lucrează cu specialiști în securitate cibernetică și cu autoritățile competente pentru a gestiona incidentul și a-și proteja clienții și sistemele.

Compania precizează că sistemul compromis nu conținea date bancare sau informații de plată ale clienților.

În același timp, MAG subliniază că incidentul nu a afectat siguranța pasagerilor și nici securitatea aviației.

Operațiunile aeroportuare, inclusiv serviciile de parcare pentru clienți, continuă să se desfășoare normal.