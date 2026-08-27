Prima pagină » Știri externe » Atac cibernetic la trei aeroporturi importante din Marea Britanie | Datele a 8,7 milioane de clienți au fost furate

Atac cibernetic la trei aeroporturi importante din Marea Britanie | Datele a 8,7 milioane de clienți au fost furate

Un atac cibernetic a lovit trei aeroporturi importante din Marea Britanie, iar datele personale a 8,7 milioane de clienți au fost compromise. Printre informațiile accesate se află adrese de e-mail, numere de telefon, coduri poștale și numere de înmatriculare.
Atac cibernetic la trei aeroporturi importante din Marea Britanie | Datele a 8,7 milioane de clienți au fost furate
Sursă foto: Emanuel Titus Iliesi / Mediafax Foto
Luiza Moldovan
27 aug. 2026, 16:06, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Datele personale a 8,7 milioane de clienți au fost compromise în urma unui atac cibernetic care a vizat trei aeroporturi importante din Marea Britanie: Manchester, Stansted și East Midlands.

Manchester Airports Group (MAG), compania care operează cele trei aeroporturi, a anunțat joi, în jurul orei 13:00, că a fost victima unui „incident de securitate cibernetică” provocat de o terță parte neautorizată.

Ce date au fost furate

Printre informațiile accesate se numără adrese de e-mail, numere de telefon, numere de înmatriculare ale vehiculelor și coduri poștale.

Datele sunt asociate unor servicii precum rezervările pentru parcări, lounge-uri și Fast Track, dar și înscrierile la rețelele Wi-Fi din aeroporturile afectate.

Manchester Airports Group a fost supus unui incident de securitate cibernetică din partea unei terțe părți neautorizate”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Datele nu conțin informațiile bancare sau de plată

MAG spune că a luat imediat măsuri pentru limitarea riscului și că lucrează cu specialiști în securitate cibernetică și cu autoritățile competente pentru a gestiona incidentul și a-și proteja clienții și sistemele.

Compania precizează că sistemul compromis nu conținea date bancare sau informații de plată ale clienților.

În același timp, MAG subliniază că incidentul nu a afectat siguranța pasagerilor și nici securitatea aviației.

Operațiunile aeroportuare, inclusiv serviciile de parcare pentru clienți, continuă să se desfășoare normal.

Recomandarea video

Wall Street Journal: Șeful CIA a mers la Moscova pentru a-i transmite lui Putin să nu atace NATO
G4Media
Imagini virale: Gigi Becali călare pe catâr, la cota 1500
GSP.ro
Ion Cristoiu: Slavă Domnului! Legea salarizării unitare, o bombă nucleară cu ceas, a căzut
Gandul
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Cancan
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Prosport
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Libertatea
Zodia binecuvântată de rune pe final de vară. Mihai Vorophievici anunță câștiguri pe toate planurile
CSID
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Promotor
ANALIZĂ. România are benzină şi motorină mai scumpe decât în toate ţările vecine, deşi dispune de resurse proprii importante de petrol
Economedia