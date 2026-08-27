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Tragere de foc în Champions League: PSG – Barcelona, Arsenal – Real Madrid și Manchester United – Bayern. Marile dueluri din noul sezon

Tragerea la sorți pentru faza principală a UEFA Champions League 2026/2027 a produs joi seară mai multe confruntări spectaculoase. Campioana Europei, Paris Saint-Germain, va întâlni Barcelona și Manchester City, Real Madrid va juca împotriva lui Arsenal și Inter Milano, iar Bayern München va avea deplasări la Manchester United și Atletico Madrid.
Tragere de foc în Champions League: PSG - Barcelona, Arsenal - Real Madrid și Manchester United - Bayern. Marile dueluri din noul sezon
Foto: LUCIAN DANCIU / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
27 aug. 2026, 21:47, Sport
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Tragerea a avut loc joi, 27 august, la Grimaldi Forum din Monaco. Cele 36 de echipe vor disputa câte opt partide în faza ligii, patru pe teren propriu și patru în deplasare, împotriva a opt adversari diferiți.

PSG, program infernal: Barcelona și Manchester City

Deținătoarea trofeului, Paris Saint-Germain, a primit unul dintre cele mai spectaculoase trasee.

PSG va juca acasă cu Barcelona, AS Roma, Galatasaray și Slovan Bratislava, iar în deplasare cu Manchester City, Aston Villa, Villarreal și Como.

Duelul cu Barcelona va aduce din nou față în față două dintre marile forțe ale fotbalului european, în timp ce deplasarea la Manchester City se anunță drept unul dintre capetele de afiș ale întregii faze.

Real Madrid merge pe terenul lui Arsenal

Real Madrid, echipa cu cele mai multe Cupe ale Campionilor/Champions League din istorie, va primi vizita lui Inter Milano, PSV Eindhoven, RB Leipzig și LASK.

Formația madrilenă va merge în deplasare la Arsenal, AS Roma, Șahtior Donețk și AEK Atena.

Meciul Real Madrid – Inter va avea și o încărcătură specială pentru José Mourinho, revenit în această vară la conducerea madrilenilor, după ce tehnicianul portughez a câștigat Champions League cu Inter în 2010.

Bayern – Arsenal și Manchester United – Bayern

Și Bayern München a primit un program dificil. Bavarezii vor juca acasă cu Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt și Slavia Praga, iar în deplasare cu Atletico Madrid, Manchester United, Lille și Viking.

Astfel, Champions League va readuce pe Old Trafford duelul clasic Manchester United – Bayern München, cele două cluburi având împreună nouă trofee în principala competiție europeană.

Liverpool – Atletico și Inter – Liverpool

Liverpool va avea la rândul său o serie de confruntări tari. „Cormoranii” vor primi pe Anfield Atletico Madrid, Porto, Villarreal și Lens, iar în deplasare vor întâlni Inter Milano, Club Brugge, Fenerbahçe și LASK.

Inter va juca acasă cu Liverpool, Club Brugge, Șahtior și Stuttgart și în deplasare cu Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava.

Cele mai tari meciuri stabilite de tragerea Champions League

Printre confruntările care se anunță capetele de afiș ale fazei ligii se numără:

  • PSG – Barcelona
  • Manchester City – PSG
  • Arsenal – Real Madrid
  • Bayern München – Arsenal
  • Barcelona – Manchester City
  • Manchester United – Bayern München
  • Real Madrid – Inter Milano
  • Inter Milano – Liverpool
  • Liverpool – Atletico Madrid
  • Atletico Madrid – Bayern München
  • Liverpool – Lens
  • Lille – Bayern München

Manchester City va primi pe teren propriu PSG, Sporting Lisabona, Napoli și AEK Atena și va merge la Barcelona, Porto, RB Leipzig și Lens. Arsenal va juca acasă cu Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille și Sabah și în deplasare la Bayern, Real Betis, Napoli și Slavia Praga.

Barcelona va primi Manchester City, Aston Villa, Feyenoord și Como și va evolua în deplasare cu PSG, Sporting, Galatasaray și Sabah.

Surpriza Sabah, direct împotriva Barcelonei, Arsenalului și lui Manchester United

Una dintre poveștile tragerii este reprezentată de formația azeră Sabah, aflată în urna a patra. Echipa va primi pe teren propriu Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli și Slavia Praga și va merge în deplasare la Arsenal, Manchester United, Villarreal și Viking.

În total, faza ligii cuprinde 36 de echipe și 144 de meciuri, fiecare formație având opt adversari diferiți. Primele opt clasate merg direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe pozițiile 9-24 vor disputa play-off-ul pentru calificarea în optimi.

România nu are nicio reprezentantă în faza ligii din actualul sezon al Champions League, lista celor 36 de participante fiind definitivată după încheierea play-off-urilor.

Prima etapă este programată în perioada 8-10 septembrie 2026, iar ultima rundă a fazei ligii va avea loc pe 27 ianuarie 2027. Programul exact al meciurilor, cu datele și orele de start, urmează să fie anunțat de UEFA cel târziu sâmbătă, 29 august. Finala Champions League 2027 va avea loc pe 5 iunie, pe stadionul Metropolitano din Madrid.

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