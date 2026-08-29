U-BT Cluj-Napoca are astăzi primul meci de pregătire. Campioana României începe presezonul la Vâlcea

U-BT intră în linie dreaptă cu pregătirea pentru noul sezon. La aproape două săptămâni de la reunirea lotului, formația pregătită de Mihai Silvășan susține astăzi primul test din presezon, împotriva celor de la CS Vâlcea 1924.

Partida este programată sâmbătă, 29 august, de la ora 13.00, în Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu Vâlcea. Cele două formații se vor întâlni din nou duminică, 30 august, tot de la ora 13.00.

Pentru clujeni, cele două meciuri de la Vâlcea reprezintă primele confruntări de verificare dintr-o serie de șapte partide programate în perioada de pregătire. Ulterior, clujenii vor continua presezonul cu meciuri în Antalya și Atena.

Lot nou pentru U-BT

Campioana României și-a început pregătirea pentru sezonul 2026-2027 pe 17 august.

Clujenii vor evolua în acest sezon în EuroCup, Liga Adriatică, Liga Națională de Baschet Masculin și Cupa României.

Clujenii au schimbat masiv lotul în această vară, 11 jucători noi urmând să îmbrace tricoul U-BT în sezonul 2026-2027. Este vorba despre Javonte Smart, Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jalyn McCreary, Dušan Beslać, Malcolm Hill, Javon Bess, Uroš Plavšić, Kristian Kullamäe, Christian Bishop și Luca Illeș.

Primele două meciuri de la Vâlcea vor reprezenta astfel și primele ocazii pentru Mihai Silvășan de a testa noua formulă a echipei înaintea unui sezon în care U-BT va avea un program încărcat.