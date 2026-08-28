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De neoprit. Cum este descris Daron Russell de Federația Daneză de Baschet după cele 34 de puncte marcate pentru România

Prestație spectaculoasă a lui Daron Russell pentru naționala de baschet a României în meciul contra Danemarcei. Baschetbalistul care a înscris 34 din cele 89 de puncte ale României este numit „de neoprit” de Federația daneză, în timp ce federația internațională spune că a avut o evoluție „strălucită”.
De neoprit. Cum este descris Daron Russell de Federația Daneză de Baschet după cele 34 de puncte marcate pentru România
Foto: Federația Română de Baschet
Cosmin Pirv
28 aug. 2026, 21:03, Sport
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„Russell, de neoprit. Jucătorul naturalizat român Daron Russell a pus în dificultate Danemarca de fiecare dată când avantajul României era pe cale să se reducă”, scrie Federația Daneză de Baschet după meciul de joi seara. România s-a impus cu 89-78 chiar pe terenul adversarilor.

Reprezentanții federației daneze au remarcat un moment din sfertul al treilea al partidei: „Russell marcase cinci aruncări de trei puncte, în timp ce Danemarca nu reușise să înscrie de la distanță pe tot parcursul meciului”.

FIBA: Russell a avut o evoluție „strălucită”

FIBA, federația internațională de baschet, spune că Russell a avut o evoluție „strălucită”.
El a terminat partida cu 34 de puncte, 6 pase decisive și 2 recuperări și un indice de eficiență de 32. De asemenea, a marcat 5 din 10 aruncări de trei puncte.

Cu cele 34 de puncte înscrise, el a fost și cel mai bun marcator al primei zile din această etapă a precalificărilor, potrivit FIBA.

Russell a semnat cu Anadolu Efes

Daron Russell, fost jucător în sezonul trecut la campioana României, U-BT Cluj-Napoca, a semnat în această vară un contract cu Anadolu Efes Istanbul, una dintre formațiile importante ale baschetului european.

Clubul turc l-a transferat după sezonul foarte bun avut în EuroCup, unde Russell s-a remarcat printre cei mai buni marcatori ai competiției.

România-Bulgaria, duminică

Pentru România, victoria cu Danemarca reprezintă un început important în parcursul pentru EuroBasket 2029.

Aflată în grupa D, România va juca duminică, 30 august, în arena din Tulcea, de la ora 18.00, împotriva Bulgariei.

Doar câștigătoarea grupei merge mai departe în calificările pentru EuroBasket 2029.

 

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