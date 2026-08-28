Simona Radiș și Adriana Adam, campioane mondiale. Aur pentru România la Amsterdam

Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cele două sportive au câștigat finala cu timpul de 6:49.86, după o cursă în care adversarele au reușit să mențină ritmul în prima jumătate a probei.

Româncele au accelerat însă pe final și au trecut primele linia de sosire.

Pentru România, este al 20-lea titlu mondial în această probă.

Simona Radiș, al șaselea titlu mondial

Simona Radiș a cucerit astfel al șaselea titlu mondial din carieră. Pentru Adriana Adam este al treilea titlu mondial, după cele două medalii de aur obținute alături de echipajul de 8+1.

„Marii campioni se definesc în ultima mie, sau, mai cu seamă, pe finișul de 500 m. Simona și Adriana au vâslit în ritmul lor, viteza a fost menținută, iar la final clasa celor două a închis clasamentul”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

În finala probei de dublu rame masculin, Florin Lehaci și Ștefan Berariu au încheiat cursa pe locul al patrulea, ratând podiumul în ultima parte a cursei.

România are în total 14 echipaje la Amsterdam, la probe feminine, masculine și mixte.