Juventus vine la București! Tragere spectaculoasă în Europa League: ce adversari va primi Hapoel Beer-Sheva în Giulești

Tragerea la sorți de vineri i-a adus israelienilor și pe Dinamo Zagreb și Celta Vigo. Ararat-Armenia, formația care a eliminat dramatic Universitatea Craiova, va avea la rândul său parte de AC Milan.

Tragerea la sorți pentru faza ligii din Europa League 2026/2027 a stabilit cele opt adversare pentru fiecare dintre cele 36 de formații participante. Fiecare echipă va disputa patru partide pe teren propriu și patru în deplasare, înfruntând câte două adversare din fiecare urnă valorică.

Juventus vine în Giulești

Unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale tragerii la sorți pentru publicul din România este duelul Hapoel Beer-Sheva – Juventus.

Clubul israelian anunțase încă din această lună că partidele sale de pe teren propriu din faza ligii competițiilor UEFA vor fi disputate pe Stadionul Giulești din București, în contextul situației de securitate din Israel.

Hapoel Beer-Sheva va avea următorii adversari:

Acasă – meciuri programate să fie disputate în Giulești:

Juventus

Dinamo Zagreb

Celta Vigo

OFI Creta

În deplasare:

AZ Alkmaar

Union Saint-Gilloise

Bournemouth

Beşiktaş

Data exactă a partidei nu este încă stabilită. UEFA va publica programul complet, cu zilele și orele de start, cel târziu duminică, 30 august.

Ararat-Armenia, de la eliminarea Craiovei la duelul cu AC Milan

Un traseu spectaculos va avea și Ararat-Armenia, formația care joi seară a eliminat Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League.

Armenii s-au impus cu 1-0 la Erevan, după 1-1 în tur, golul calificării fiind marcat de Sandro Lima în minutul 90+8, după un penalty repetat. Ararat s-a calificat cu 2-1 la general, iar Craiova a coborât în Conference League.

Ararat-Armenia va întâlni în faza ligii:

Acasă:

AZ Alkmaar

Sparta Praga

Celje

N.E.C. Nijmegen

În deplasare:

AC Milan

Salzburg

Jagiellonia

Torreense

Prin urmare, echipa care a blocat accesul Craiovei în Europa League va ajunge pe San Siro pentru duelul cu AC Milan. Programul Milanului confirmă că Ararat-Armenia este una dintre cele patru adversare pe care italienii le vor primi pe teren propriu.

Alte meciuri tari stabilite de tragerea la sorți

Europa League are în acest sezon un tablou neobișnuit de puternic, cu Juventus, Milan, Bayer Leverkusen, Benfica, Lyon, Marseille, Real Sociedad, Crystal Palace și Celtic printre participante.

Printre confruntările care ies în evidență după tragerea la sorți se numără AC Milan – Benfica, Juventus – Real Sociedad, Bayer Leverkusen – Marseille și Lyon – Bayer Leverkusen. Leverkusen va mai primi Salzburg și Beşiktaş, în timp ce Milan va avea și dueluri cu Sunderland și va merge în deplasare la Olympiacos și Bournemouth.

Un alt duel atractiv este Beşiktaş – Marseille, iar formația din Istanbul va primi și Crystal Palace. Levski Sofia – AC Milan este, de asemenea, una dintre partidele care atrag atenția din faza ligii.

Prima etapă din Europa League este programată în 16-17 septembrie, iar ultima rundă a fazei ligii va avea loc pe 28 ianuarie 2027. Finala competiției se va disputa la Frankfurt, pe 26 mai 2027.