Decizie drastică după scandalul de la Supercupa de handbal feminin. Arbitrii meciului Gloria Bistrița – CSM București, suspendați 10 etape

Scandalul izbucnit după semifinala Supercupei României dintre Gloria Bistrița și CSM București are acum și o primă concluzie oficială. La șase zile după partida câștigată de Gloria Bistrița cu 40-38, după prelungiri, Federația Română de Handbal i-a sancționat drastic pe arbitrii Gabriel Badiu și Ioan Barbu.

Comisia Centrală de Disciplină a decis, în ședința extraordinară de vineri, suspendarea celor doi pentru 10 etape, sancțiunea urmând să intre în vigoare din 29 august. Etapele de suspendare vor fi contabilizate la Liga Națională feminină.

Potrivit deciziei FRH, motivul îl reprezintă „greșita aplicare a regulilor de joc și a celorlalte regulamente, care influențează în mod direct rezultatul final al jocului sau care favorizează în mod evident una dintre echipe”.

CSM București a cerut explicații după meci

Partida de la TeraPlast Arena a fost una spectaculoasă și extrem de echilibrată în partea a doua. CSM București a avut un avantaj de șase goluri, 26-20, însă Gloria a revenit și a dus meciul în prelungiri. La final, gazdele s-au impus cu 40-38.

După meci, CSM București a reacționat extrem de dur și a contestat public maniera de arbitraj, cerând Federației să analizeze prestația celor doi oficiali.

Clubul din Capitală a pus inclusiv sub semnul întrebării criteriile care au stat la baza delegării lui Badiu și Barbu la o partidă de asemenea importanță și a cerut să se stabilească cine își asumă responsabilitatea pentru prestația acestora.

Mesajul CSM a venit la doar câteva ore după înfrângere și a generat o reacție amplă în handbalul românesc.

Gloria a câștigat Supercupa

În ciuda controversei, Gloria Bistrița și-a continuat parcursul perfect în competiție. Echipa pregătită de Carlos Viver a trecut de CSM București în semifinale, iar în finală a învins-o categoric pe Corona Brașov, scor 31-18.

Astfel, Gloria a cucerit Supercupa României, în premieră, chiar în fața propriilor suporteri și a completat o triplă în 2026: campionat, Cupa României și Supercupa României.

CSM București a încheiat competiția pe locul al treilea, după ce a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea cu 35-34, după prelungiri, în finala mică.

Și SCM Râmnicu Vâlcea, în atenția Comisiei

Nu este singurul caz care a ajuns pe masa Comisiei Centrale de Disciplină după Supercupă.

SCM Râmnicu Vâlcea a făcut, la rândul său, declarații publice referitoare la arbitrajul din semifinala cu Corona Brașov. Federația i-a solicitat clubului un punct de vedere oficial, care trebuie transmis până la următoarea ședință a Comisiei, programată pentru 1 septembrie.