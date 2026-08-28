Ferrari îi aduce un omagiu lui Michael Schumacher la Monza. Costume speciale și o grafică inspirată din primul monopost al germanului

Atât Lewis Hamilton, cât și Charles Leclerc vor purta costume de curse inspirate de perioada în care germanul a scris istorie în Formula 1. Ferrari a numit inițiativa „Seven Stars”, o referință la cele șapte titluri mondiale cucerite de Michael Schumacher în Formula 1, cinci dintre ele alături de Ferrari, între 2000 și 2004.

Costumele speciale păstrează culoarea tradițională roșie Ferrari, dar includ elemente grafice inspirate de monopostul Ferrari F310 din sezonul 1996, primul pilotat de Schumacher după transferul de la Benetton. Pe combinezoane apar și șapte stele aurii, simbolizând cele șapte titluri mondiale ale germanului.

Și monoposturile vor avea o înfățișare specială

Tributul nu se oprește la costume. Ferrari a confirmat că monoposturile SF-26 vor rula la Monza într-o grafică specială, inspirată de designul Ferrari din 1996, cu accente retro dedicate perioadei în care Schumacher a pus bazele celei mai de succes ere din istoria Scuderiei.

Modificările vizuale vor fi dezvăluite complet înainte de startul Marelui Premiu al Italiei.

Monza are o semnificație aparte

Monza este circuitul de casă al Ferrari și locul unde Schumacher a obținut unele dintre cele mai memorabile victorii ale sale în roșu. Omagiul marchează 30 de ani de la primul sezon al germanului la Ferrari (1996) și cele zece sezoane petrecute la Maranello, între 1996 și 2006.

Schumacher a cucerit alături de Ferrari 5 titluri mondiale la piloți (2000, 2001, 2002, 2003, 2004), 6 titluri mondiale la constructori și are 72 de victorii în culorile echipei italiene.