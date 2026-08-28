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Argentina atacă la TAS sancțiunile dictate de FIFA după scandalul din finala Cupei Mondiale 2026

Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a anunțat că va contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) sancțiunile dictate de FIFA în urma incidentelor produse după finala Cupei Mondiale 2026, pierdută cu 0-1 după prelungiri în fața Spaniei.
Argentina atacă la TAS sancțiunile dictate de FIFA după scandalul din finala Cupei Mondiale 2026
sursă foto: Tom Weller/dpa
Petre Apostol
28 aug. 2026, 12:57, Sport
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La o săptămână după decizia comisiei disciplinare a FIFA, AFA a transmis că va folosi toate căile de atac disponibile, începând cu apelul la Comisia de Apel a FIFA, iar ulterior, dacă va fi necesar, la TAS.

FIFA a aplicat sancțiuni severe pentru altercația izbucnită la finalul meciului.

Leandro Paredes a fost suspendat 10 meciuri și amendat cu 77.000 de euro.

Nahuel Molina a primit 7 meciuri de suspendare și aceeași amendă de 77.000 de euro.

Thiago Almada și secundul Roberto Ayala au fost suspendați câte un meci și amendați cu 25.000 de euro fiecare.

În plus, Federația Argentiniană a fost sancționată cu o amendă totală de 265.000 de euro pentru mai multe încălcări ale regulamentului disciplinar.

Potrivit FIFA, acestea au inclus „comportament colectiv neadecvat”, incidente cu caracter discriminatoriu sau rasist și tulburarea ordinii publice.

AFA merge până la TAS

Într-un comunicat oficial, AFA a precizat că așteaptă notificarea completă a deciziei pentru a depune apelul.

„Vom depune căile de atac corespunzătoare la Comisia de Apel a FIFA, iar Tribunalul de Arbitraj Sportiv poate reprezenta ultimul nivel de recurs”, a transmis federația argentiniană.

Totodată, FIFA a aprobat solicitarea Argentinei ca suspendările să fie executate în următoarele meciuri amicale de categoria A și/sau partide oficiale ale echipei naționale.

Spania, și ea sancționată

Și naționala Spaniei a avut un jucător sancționat în urma incidentelor. Gavi a primit o suspendare de un meci și o amendă de 25.000 de euro, însă, până în prezent, Federația Spaniolă nu a anunțat că va contesta decizia FIFA.

Scandalul a izbucnit imediat după fluierul final al partidei câștigate de Spania cu 1-0 după prelungiri, producându-se o încăierare generală între jucătorii celor două reprezentative.

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