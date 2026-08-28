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Chelsea îl trimite în La Liga. Mamadou Sarr, împrumutat la Real Sociedad

Chelsea a anunțat oficial vineri că fundașul senegalez Mamadou Sarr a fost împrumutat pentru un sezon la formația din La Liga, Real Sociedad.
Chelsea îl trimite în La Liga. Mamadou Sarr, împrumutat la Real Sociedad
sursă foto: Real Sociedad
Petre Apostol
28 aug. 2026, 12:13, Sport
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Sarr a ajuns la Chelsea în vara trecută, de la Strasbourg, și a bifat până acum șapte apariții pentru londonezi. Fundașul a fost inclus și în echipa care a câștigat Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, competiție în care a evoluat într-o partidă.

La doar 20 de ani, Sarr are deja și experiență importantă la nivel internațional. El a fost titular pentru Senegal în finala Cupei Africii pe Națiuni, câștigată pe teren de reprezentativa sa cu 1-0 în fața Marocului, trofeu acordat, însă, la „masa verde” marocanilor.

Fundașul a făcut parte, de asemenea, din lotul Senegalului pentru Campionatul Mondial din această vară.

Mutarea la Real Sociedad îi poate oferi lui Sarr minute importante și un rol mai consistent, în condițiile în care Chelsea urmărește evoluția fundașului pe durata stagiunii.

„Îi dorim mult succes lui Mamadou în Țara Bascilor și așteptăm cu nerăbdare să-i urmărim progresul pe parcursul sezonului”, a transmis Chelsea.

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