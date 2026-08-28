Victor Wembanyama, medaliat cu argint olimpic cu Franța, visează la titlul mondial la baschet în 2027

Starul lui San Antonio Spurs din NBA a condus Franța spre o victorie categorică împotriva Sloveniei, scor 92-67, în preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2027. În vârstă de 22 de ani, Wembanyama a încheiat partida cu 22 de puncte, 9 recuperări și un capac, reușind 6 din 10 aruncări și un indice de eficiență de 24.

Franța nu a câștigat niciodată Cupa Mondială de baschet, iar Wembanyama a menționat trofeul care îi lipsește naționalei drept una dintre principalele sale ținte.

„Toată lumea caută titluri. Am văzut în ultimii ani că baschetul francez poate continua să crească și avem mult potențial, în special prin echipele noastre de juniori și dezvoltarea jucătorilor. Acestea sunt proiecte pe termen lung asupra cărora intenționez să am un impact”, a explicat căpitanul Franței, potrivit FIBA.

Noua responsabilitate nu pare să-l intimideze pe pivotul francez, care spune că își asumă un proiect pe termen lung în fruntea naționalei.

„Pentru un proiect care, în mintea mea, se măsoară în ani, chiar în decenii, este ceva care se va dezvolta în timp. Este important să nu sărim peste etape. Obiectivul este să ne apropiem puțin câte puțin, în fiecare zi”, a mai spus Wembanyama.

Niciodată mai sus de locul 3

Obiectivul este cu atât mai important cu cât Franța nu a terminat niciodată mai sus de locul al treilea la Cupa Mondială. Francezii au cucerit medaliile de bronz în 2014 și 2019, în timp ce la ediția din 2023 au încheiat competiția abia pe locul 18.

„Cupa Mondială este importantă pentru că este un titlu pe care nu l-am câștigat niciodată. Și chiar dacă l-am fi câștigat înainte, tot aș vrea să-l câștig”, a spus Wembanyama.

Victoria împotriva Sloveniei îi apropie pe francezi de obiectivul calificării la turneul final din 2027, care va fi găzduit de Qatar. Franța are acum un bilanț de 6 victorii și o înfrângere în Grupa L și poate ajunge la șapte victorii în meciul cu Suedia, programat duminică.

Primele trei echipe din grupă se califică mai departe.

Wembanyama vine după un sezon în care a jucat prima sa finală din carieră în NBA. Starul francez a condus echipa San Antonio Spurs spre finala NBA, unde a pierdut, însă, cu New York Knicks, în cinci meciuri.