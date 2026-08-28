Etapa a șaptea din Superliga de fotbal debutează vineri cu două meciuri. Vicecampioana U Cluj întâlnește Petrolul

Primul meci din etapa a șaptea din Superliga începe la ora 18:00, cu duelul dintre FC Voluntari și Oțelul Galați.

FC Voluntari ocupă locul 14 după primele șase etape, cu patru puncte, având un bilanț de o victorie, o remiză și patru înfrângeri. Toate punctele ilfovenilor au venit în meciuri disputate pe teren propriu, înregistrând o singură înfrângere acasă, în trei partide.

De partea cealaltă, Oțelul se află pe locul 9, cu nouă puncte, după două victorii, trei remize și un singur eșec. Gălățenii vin după succesul cu FC Argeș, scor 1-0, și speră să continue seria rezultatelor bune.

Partida se anunță echilibrată și prin prisma precedentelor întâlniri directe. Cele două formații s-au mai întâlnit de trei ori în Superliga, în sezonul 2023-2024, iar toate cele trei confruntări s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct, disputat pe 13 aprilie 2024, la Voluntari, s-a terminat 1-1.

Universitatea Cluj încearcă să revină în zona de play-off

Seara aduce un duel cu miză importantă între Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești. „Studenții” ocupă locul 8, cu nouă puncte, dar au disputat doar cinci partide în actualul sezon. Ardelenii au trei victorii și două înfrângeri și caută un nou succes pe teren propriu.

U Cluj traversează o perioadă excelentă în meciurile disputate acasă. Ultimul eșec pe teren propriu în campionat datează din 1 noiembrie 2025, iar de atunci ardelenii au strâns 14 victorii și două remize.

Însă, vicecampioana a pierdut în etapa precedentă, pe terenul formației Dinamo București, liderul la zi al campionatului, scor 1-2.

Petrolul vine după o înfrângere cu Rapid, 0-2, și ocupă poziția a zecea, cu nouă puncte. „Lupii galbeni” au alternat victoriile cu înfrângerile în primele șase etape. Înainte de etapa a șaptea, bilanțul lor este de trei succese și trei eșecuri.

În precedenta deplasare din campionat, ploieștenii au învins pe FC Voluntari, scor 2-1. Totuși, defensiva Petrolului a arătat vulnerabilități în meciurile disputate în deplasare, echipa primind cel puțin un gol în 15 dintre ultimele 16 partide jucate pe prima scenă din postura de oaspete.

Istoria confruntărilor directe este favorabilă Petrolului. Cele două echipe s-au întâlnit de 82 de ori în prima ligă, ploieștenii având 41 de victorii, față de 24 ale clujenilor, în timp ce alte 17 partide s-au încheiat la egalitate. Totuși, ultimul duel direct a fost câștigat de Universitatea Cluj, 1-0 pe terenul Petrolului, pe 14 decembrie 2025.