Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, gata de start la US Open. Ce adversare au și cum arată bilanțul lor

Sorana Cîrstea, favorita numărul 17 a turneului și ocupanta locului 17 WTA, o va întâlni pe austriaca Julia Grabher (114 WTA), în timp ce Gabriela Ruse (63 WTA) are un duel mult mai dificil, împotriva americancei Jessica Pegula, favorita numărul 3.

Sorana Cîrstea pornește ca mare favorită în confruntarea cu Julia Grabher. Românca a câștigat ambele întâlniri directe disputate până acum.

În 2022, la Istanbul, Cîrstea s-a impus în sferturile de finală cu 7-5, 6-1, iar în 2020, la Linz, Grabher a abandonat după primul set.

Forma româncei este una solidă înainte de US Open. La Cincinnati, Cîrstea a ajuns în turul al treilea, unde a fost eliminată de Jessica Pegula, după ce trecuse de Anna Kalinskaya și Nikola Bartunkova.

Cîrstea participă pentru a 18-a oară pe tabloul principal de la US Open, turneu la care a obținut unele dintre cele mai bune rezultate ale carierei sale.

Cea mai importantă performanță rămâne sfertul de finală din 2023, când a eliminat-o pe Elena Rybakina și a fost oprită de Karolina Muchova.

De-a lungul carierei, Sorana a mai ajuns de trei ori în optimile de finală la New York, în 2009, 2017 și 2019.

Confruntare complicată pentru Gabriela Ruse, în primul tur

Gabriela Ruse va avea o misiune complicată în primul tur. Românca o întâlnește pe Jessica Pegula, una dintre cele mai constante jucătoare din circuit și ocupantă a poziției a treia în ierarhia mondială.

Cele două nu s-au mai întâlnit până acum într-un meci oficial.

Pegula vine după o nouă finală la Cincinnati și este una dintre principalele candidate la trofeul de la US Open.

Ruse ocupă locul 63 WTA și încearcă să producă surpriza la New York, după un sezon în care a alternat rezultate bune cu probleme fizice. Ultimul său meci a fost la Cincinnati, unde s-a retras din motive medicale în meciul cu Alexandra Eala.

Pentru Gabriela Ruse, aceasta este a șasea prezență pe tabloul principal de simplu la US Open.

Cel mai bun rezultat al româncei la Flushing Meadows este turul al treilea, atins în 2021 și egalat în 2024.

În 2024 a ajuns în turul al treilea, fiind eliminată de Aryna Sabalenka.