UEFA deschide un caz disciplinar după incidentele de la Lyon – Fenerbahçe, din play-off-ul pentru Liga Campionilor. Guendouzi, în prim-plan

Partida, câștigată de formația turcă cu 2-1, a fost urmată de scene tensionate pe teren și în tunelul stadionului, iar mijlocașul Matteo Guendouzi se află în centrul investigației.

Fenerbahçe s-a calificat în faza ligii din Liga Campionilor după victoria cu 2-1 de pe terenul lui Lyon. În tur, cele două echipe remizaseră 1-1, astfel că formația turcă a obținut calificarea după retur.

La finalul partidei, însă, atenția s-a mutat rapid de la rezultat la incidentele care au avut loc pe teren și ulterior în zona vestiarelor.

UEFA a anunțat vineri deschiderea unui caz disciplinar și numirea unui inspector care va analiza responsabilitățile celor implicați. Ancheta nu îl vizează doar pe Guendouzi, ci și incidentele în care au fost implicați jucători și membri ai staffurilor celor două formații.

Guendouzi, provocări înainte și după meci

Mijlocașul francez al lui Fenerbahçe a fost în centrul tensiunilor încă înaintea loviturii de start. Fostul jucător al lui Marseille a fost huiduit de suporterii lui Lyon în timpul încălzirii și le-a răspuns acestora prin gesturi provocatoare.

Situația a escaladat după fluierul final. Guendouzi a celebrat calificarea în fața fanilor lui Lyon, a strigat „Allez l’OM!” și a făcut un gest provocator asociat rapperului francez Jul. Ulterior, jucători și membri ai staffurilor celor două echipe s-au îmbrâncit, iar conflictul a continuat în tunelul stadionului.

Francezul susține că familia sa a fost insultată

Guendouzi și-a explicat comportamentul după partidă. Fotbalistul a afirmat că suporterii lui Lyon i-ar fi insultat familia, inclusiv mama și copiii, pe durata încălzirii și a meciului.

Argumentul nu a fost însă suficient pentru a elimina riscul unei sancțiuni. Potrivit informațiilor publicate înaintea deschiderii oficiale a cazului, Guendouzi ar putea primi între una și trei etape de suspendare în baza articolului 15 din regulamentul disciplinar UEFA, referitor la comportamentul incorect al jucătorilor și oficialilor.

Și Lyon, și Fenerbahçe sunt vizate de UEFA

Investigația nu se limitează la Guendouzi.

Pentru Lyon, UEFA a reținut acuzații privind aruncarea de materiale pirotehnice și obiecte, precum și tulburări în tribune.

Exact aceleași acuzații au fost formulate și împotriva lui Fenerbahçe.