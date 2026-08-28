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Craiova, tragere spectaculoasă în Conference League: Brighton în deplasare, Copenhaga și Getafe vin în Bănie

Universitatea Craiova și-a aflat vineri toate adversarele din faza principală a Conference League. Oltenii vor avea meciuri tari cu Brighton, FC Copenhaga și Getafe, iar tragerea la sorți le-a rezervat și o deplasare dificilă în Kazahstan, la Kairat.
Craiova, tragere spectaculoasă în Conference League: Brighton în deplasare, Copenhaga și Getafe vin în Bănie
Sursa foto: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
28 aug. 2026, 14:54, Sport
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Formația din Bănie va disputa șase partide în faza ligii, trei pe teren propriu și trei în deplasare.

Adversarii Universității Craiova în Conference League

FC Copenhaga (Danemarca) – acasă
Brighton (Anglia) – deplasare
Getafe (Spania) – acasă
Kairat (Kazahstan) – deplasare
Egnatia (Albania) – acasă
Inter Club d’Escaldes (Andorra) – deplasare

Brighton, cel mai tare nume. Copenhaga și Getafe vin la Craiova

Cel mai spectaculos adversar primit de Universitatea Craiova este Brighton, formație din Premier League. Oltenii vor juca partida în Anglia.

Suporterii din Bănie vor avea însă parte de două meciuri importante pe teren propriu. FC Copenhaga, una dintre formațiile nordice cu experiență importantă în cupele europene, va veni la Craiova, la fel ca Getafe, echipă din prima ligă spaniolă.

Al treilea meci de acasă va fi împotriva campioanei Albaniei, Egnatia.

Deplasare lungă în Kazahstan

Craiova va avea și una dintre cele mai dificile deplasări din punct de vedere logistic, în Kazahstan, pentru partida cu Kairat.

Ultimul adversar din deplasare este Inter Club d’Escaldes, din Andorra.

Oltenii au ajuns în Conference League după eliminarea dramatică suferită în play-off-ul Europa League în fața lui Ararat-Armenia. Formația armeană a câștigat returul și a trimis Craiova în a treia competiție europeană intercluburi.

Meciurile Craiovei

  • Universitatea Craiova – FC Copenhaga
  • Brighton – Universitatea Craiova
  • Universitatea Craiova – Getafe
  • Kairat – Universitatea Craiova
  • Universitatea Craiova – Egnatia
  • Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova

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