Craiova, tragere spectaculoasă în Conference League: Brighton în deplasare, Copenhaga și Getafe vin în Bănie

Formația din Bănie va disputa șase partide în faza ligii, trei pe teren propriu și trei în deplasare.

Adversarii Universității Craiova în Conference League

FC Copenhaga (Danemarca) – acasă

Brighton (Anglia) – deplasare

Getafe (Spania) – acasă

Kairat (Kazahstan) – deplasare

Egnatia (Albania) – acasă

Inter Club d’Escaldes (Andorra) – deplasare

Brighton, cel mai tare nume. Copenhaga și Getafe vin la Craiova

Cel mai spectaculos adversar primit de Universitatea Craiova este Brighton, formație din Premier League. Oltenii vor juca partida în Anglia.

Suporterii din Bănie vor avea însă parte de două meciuri importante pe teren propriu. FC Copenhaga, una dintre formațiile nordice cu experiență importantă în cupele europene, va veni la Craiova, la fel ca Getafe, echipă din prima ligă spaniolă.

Al treilea meci de acasă va fi împotriva campioanei Albaniei, Egnatia.

Deplasare lungă în Kazahstan

Craiova va avea și una dintre cele mai dificile deplasări din punct de vedere logistic, în Kazahstan, pentru partida cu Kairat.

Ultimul adversar din deplasare este Inter Club d’Escaldes, din Andorra.

Oltenii au ajuns în Conference League după eliminarea dramatică suferită în play-off-ul Europa League în fața lui Ararat-Armenia. Formația armeană a câștigat returul și a trimis Craiova în a treia competiție europeană intercluburi.

Meciurile Craiovei