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Răsturnare de situație în topul celor mai bine plătiți jucători de tenis. Alcaraz a fost detronat

Carlos Alcaraz nu mai este pe primul loc în topul celor mai bine plătiți jucători de tenis. El a fost detronat de rivalul său din teren, Jannik Sinner. Italianul de 25 de ani a avut în ultimele 12 luni un venit total estimat înainte de impozitare de 58 de milioane de dolari.
Răsturnare de situație în topul celor mai bine plătiți jucători de tenis. Alcaraz a fost detronat
Foto: Facebook/ATP Tour﻿
Cosmin Pirv
28 aug. 2026, 22:41, Sport
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Potrivit topului prezentat vineri de Forbes, Carlos Alcaraz, în vârstă de 23 de ani, continuă să dețină avantajul în ceea ce privește veniturile din afara terenului. El a acumulat în ultimul an aproximativ 38 de milioane de dolari din contracte de sponsorizare, apariții publice, meciuri demonstrative și alte activități comerciale.

Spaniolul l-a depășit astfel pe Sinner, care a încasat aproximativ 35 de milioane de dolari.

Diferență de peste 4 milioane de dolari

Dacă se iau în calcul și premiile în bani, însă, italianul este pe pimul loc, cu un venit total estimat înainte de impozitare de 58 de milioane de dolari, înregistrat până la US Open 2025. Suma este cu peste 4 milioane de dolari mai mare decât cea estimată pentru superstarul spaniol, 53,7 milioane de dolari.

Sinner, aflat pe locul 1 în clasamentul ATP, este abia al patrulea jucător care ocupă primul loc în clasamentul anual Forbes al veniturilor din tenis, în cei 19 ani de istorie ai acestuia.

Poziția fruntașă a mai fost deținută de două ori de Carlos Alcaraz, iar anterior, începând din 2023, de Novak Djokovic. Roger Federer a deținut locul 1 timp de 15 ani consecutivi, până la retragerea sa în 2022.

Serena Williams, locul 3

Veniturile lui Alexander Zverev din ultimele 12 luni au ajuns la aproximativ 18,7 milioane de dolari, după ce a câștigat anul acesta Roland Garros. El a intrat pentru prima dată în topul Forbes, pe locul 9.

Locul 3 în clasament este ocupat de Serena Williams, care a acumulat venituri estimate la 40,1 milioane de dolari în ultimul an.

Aryna Sabalenka este pe locul 4, iar Coco Gauff pe 5.

Împreună, cei zece jucători cu cele mai mari venituri din tenis au încasat aproximativ 333 de milioane de dolari în ultimul an, în creștere cu 17% față de 2025.

Iată topul Forbes:

Jannik Sinner- 58 milioane de dolari
Carlos Alcaraz- 53,7 milioane de dolari
Serena Williams- 40.1 milioane de dolari
Aryna Sabalenka- 36,1 milioane de dolari
Coco Gauff- 35,5 milioane de dolari
Novak Djokovic- 30,2 milioane de dolari
Qinwen Zheng- 22,6 milioane de dolari
Iga Swiatek- 20,5 milioane de dolari
Alexander Zverev- 18,7 milioane de dolari
Elena Rybakina- 17,4 milioane de dolari.

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