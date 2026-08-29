Lando Norris și-a prelungit contractul cu McLaren până în 2030

Lando Norris spune că decizia de a semna un nou contract cu McLaren a fost „destul de ușor de luat”.

„A existat un anumit interes și din alte părți, dar nu vreau să plec nicăieri. Nu vreau să fiu la altă echipă. Nu vreau să lucrez cu alți oameni”, a declarat Norris pentru BBC Sport.

„Probabil că a fost una dintre cele mai ușoare decizii pe care le-am luat de când sunt în Formula 1”, a adăugat britanicul.

Norris concurează pentru McLaren de la debutul său în Formula 1, în 2019. Actualul său contract mai era valabil pentru mai mult de un an, astfel că pilotul nu era presat să ia rapid o decizie privind cariera sa.

Pilotul în vârstă de 26 de ani spune că relația construită în ultimii ani cu oamenii din cadrul McLaren a avut un rol important în decizia sa.

„Faptul că am rămas alături de ei și apoi am ajuns să avem succes contează foarte mult. Ei nu au renunțat la mine, iar eu nu am renunțat la ei”, a spus Norris.

McLaren a câștigat titlul constructorilor în 2024 și 2025, după o pauză care dura din 1998, iar Norris a devenit campion mondial la piloți anul trecut.

McLaren a avut un început dificil în actualul sezon, în contextul noilor reguli introduse în Formula 1, însă Norris spune că problemele echipei l-au făcut să își dorească și mai mult să rămână.

Norris spune că are încredere că McLaren poate reveni în lupta pentru primele poziții.

„Cred că putem trece împreună peste orice. Îmi place lupta, într-un fel, la fel de mult cum îmi place să fiu în frunte”, a spus pilotul britanic.