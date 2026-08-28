Victor Ponta, în OFF The Record

UPDATE. Victor Ponta: „Pe bună dreptate că lumea s-a scârbit și atunci când vor avea ocazia să vină la vot, să nu ne mai mirăm că iese pe primul loc Călin Georgescu. Este reacția corectă și de așteptat la o chestie care este o batjocură la bunul simț al oricărui om”

„10 lei litru de motorină. 5,3 lei – 1 euro. 10% inflație. Dar să continuăm că e bine cu Bolojan. Nu, nu e bine. Trebuie să schimbăm ceva, trebuie să facem altceva. Categoric este cea mai lungă criză după 1989. Și categoric aici principalul vinovat că nu-i pune capăt e președintele.

Nici cu Veștea, n-au gândit-o bine deloc. Simion nu le-a promis absolut nimic. Dar, dacă tu zici, Grindeanu, eu mă duc prim-ministru și pentru funcția lăsată liberă de mine de la Cameră e corect să vină al doilea grup AUR să pună președinte, da, e politică. Și e o politică, nu pe sub masă, negociată pe la nu știu ce vile. Nu, în Parlament.

Noi PSD-ul preluăm Guvernul. PNL-ul are președintele Senatului. USR-ul are președintele țării. Are și AUR președintele Camerei.

Pe bună dreptate că lumea s-a scârbit și aunci când vor avea ocazia să vină la vot, să nu ne mai mirăm că iese pe primul loc Călin Georgescu sau altcineva. Că e reacția corectă și de așteptat la o chestie care e o batjocură la bunul simț al oricărui om”, mărturisește fostul premier al României.

UPDATE. Victor Ponta: „Partidul nu-l fac eu, dar în același timp am luat 1.300.000 de voturi eu, pe persoană fizică în alegerile prezidențiale. Da, partidul trebuie să fie în zona mai suveranistă”

„Partidul nu-l fac eu. Colegii mei de grup fac un partid și eu particip, mă implic. Nu, nu conduc. Nu vreau să conduc nimic, vreau să particip, să mă implic dar în același timp eu am luat 1.300.000 de voturi eu, pe persoană fizică la prezidențiale.

Și dacă le iau la parlamentare 1.300.000 de voturi, ce fac cu ele? Că am un mandat. Deci înțeleg că politică e un sport de echipă, nu e un sport individual.

Sigur că i-am întrebat pe cei de la PSD înainte să fac pasul ăsta. Aveți nevoie de mine? Atunci vă supărați dacă fac altceva, dacă n-am loc la voi?

Eu cred că ca toată lumea, în momentul ăsta, mai puțin USR-ul, da, trebuie să fie mai suveranistă, că trăim într-o lume care este. Și dacă pleacă Trump, ce o să se întoarcă globalismul mondial? Nici vorbă.

Eu cred că cine-o veni, că vine J.D. Vance sau de un democrat – cred că va păstra foarte mult din ce a făcut Trump.

Partidul va candida în alegerile parlamentare, bneînțeles. Și va avea un grup important.

Nu spun că o să câștigăm alegerile, că nu știu dacă am forța lui Radev din Bulgaria. Dar oamenii, îmi spun cei 1.300.000 – noi am pus ștampila pe tine. Ce faci? Pleci la golf? Stai aici, fă ceva, luptă-te dacă poți”, declară fostul lider PSD.

UPDATE. Victor Ponta: „Îmi zicea cineva: vă dați seama dacă ieșea Călin Georgescu? Și am zis: pun pariu că într-o lună era și la Casa Albă și la Bruxelles. Oamenii aceia până la urmă sunt pragmatici. Lucrează ei cu Ahmed Al-Sharaa din Siria. Nu-l primeau pe Georgescu?”

„Sunt implicat. După cum vezi, îmi place poziția pe care o am acum, că spun… Nu cheamă la partid, nu îmi spune nimeni, nu mă sună cu Coldea sau Băsescu sau ce să spun, că vin la Sorina Matei. Chiar spun ce cred eu, nu înseamnă că am totdeauna dreptate.

Lucrurile pe care eu le spun nu le pot contrazice. Ce mă deranjează foarte tare și ce vreau să schimb? Este ca după ce spun se întâmple ceva.

M-am dus la tribuna Parlamentului când se dezbătea legea cu SAFE, cu contractele militare. S-a făcut liniște în sală. Vorbește Ponta. Și am zis: stimați colegi, vreau să vă atrag atenția că în această lege și în contractele SAFE, orice fel de litigiu pe care îl are statul român, cu Rheinmetall, cu Eurocopter – nu se judecă la București, se judecă la Paris și cred că este o greșeală.

Nici măcar useriștii nu au zis că n-am dreptate. Nu s-a întâmplat nimic. Așa a rămas. Sigur că am o mare frustrare când văd că lumea îmi dă dreptate, după care nu se întâmplă nimic. (…)

Germania, Franța, America, lucrează cu cine e la putere. Îmi zicea cineva: vă dați seama dacă ieșea Călin Georgescu? Și am zis: pun pariu că într-o lună era și la Casa Albă și la Bruxelles. Oamenii aceia până la urmă sunt pragmatici. Lucrează ei cu Ahmed Al-Sharaa din Siria. Nu-l primeau pe Georgescu? Cum să nu-l primească? (…)

Pragmatismul ăsta a dispărut din statul român. Eu am intrat în politică într-o perioadă în care erau oameni foarte pragmatici. Acum avem niște ONG-iști care prind muște.

A dat Weber comunicat că să nu adoptăm legea cu Fritz. Și am adoptat-o. Și ce o să facă Weber?”, afirmă Ponta în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

UPDATE. Victor Ponta: „Este posibil să avem a 3-a suspendare de Președinte. Dar înainte să mai începem o criză, poate le rezolvăm pe cele actuale”

„E posibil să avem a 3-a suspendare de Președinte. Dar atenție, la prima suspendare a lui Băsescu era prim-ministru Tăriceanu cu sprijin PSD. Economia chiar duduia atunci. N-a suferit poporul din cauza suspendării.

În 2012, la fel. Guvern, USL, am făcut, ne-am certat, ne-am împăcat. După aia a fost cel mai bun. 2013 chiar a fost an foarte bun.

Acum, fără guvern, fără nimic pe nicăieri. Nu mă bănuiți de vreo iubire pentru Nicușor, dacă am candidat contra lui. Dar când îmi spui de o chestie așa serioasă, explică-mi care-i gândirea din spate și ce vrei să obții. Ah, să fie mai rău decât e acum? Deci nu exclud acest lucru, dar recunosc că aș vrea să văd că înainte să mai începem o criză, poate le rezolvăm pe cele actuale. Că dacă rezolvăm o criză făcând încă una, nu, nu mi se pare….”, crede Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Orice sistem are nevoie de leadership. People need leadership. Acum este haos total. Cred că doar la Înalta Curte, acolo e șef”

„Eu cred că oamenii conștientizează și se enervează atât de tare și așteaptă să vină votul, să voteze AUR și Călin Georgescu, pentru că acești nenorociți și-au bătut joc de noi.

Eu nu înțeleg cum nu conștientizează Nicușor Dan asta, sau Grindeanu, sau Bolojan. Pe useriști nu-i interesează. Hunor, care-i deștept să zică băi, oameni buni, noi creștem în fiecare zi, păi la prin modul în care noi ne batem joc de oameni.

Hunor, mi se pare că le-a mai zis zilele astea: hai totuși să punem un guvern, să terminăm cu circul ăsta că nu câștigă nimeni. Nu câștigă nici PSD, nici PNL, nici USR, nimeni.

Și doi: ăla care vine să nu fie un competitor pentru Nicușor, pentru Bolojan, pentru Grindeanu, să nu fie competitor politicului, dar să reușească să țină sistemul din România, ca orice sistem din lumea asta, nevoie de leadership, de un șef,

People need leadership. Acum e haos total. Nu avem șef nicăieri, la nicio instituție. Cred că la Înalta Curte, cred că doar acolo e șef”, susține fostul candidat la Președinție.

UPDATE. Victor Ponta: „Dacă faci în PSD votul electronic pe bune și zici: vrei să ne aliem cu AUR – o să iasă 99,9% da. Negrescu o să voteze contra”

„Eu nu înțeleg de ce PSD-ul nu face cu AUR? PSD-ul zice că Nicușor nu vrea să facă cu AUR. Și trebuie să facă ce zice Nicușor. Da, e o tranziție ireversibilă.

Dacă faci în PSD votul electronic pe bune și zici: vrei să ne aliem cu AUR – o să iasă 99,9%. Negrescu o să voteze contra.99,9% o să voteze da, normal, logic.

La fel dacă făceau pe bune votul ăla și ziceau: vreți să ne aliem cu USR, era 99% contra și Negrescu pentru.

Sigur că atunci când te rupi de cei de la bază, de alegători. Dom’le, noi am hotărât să susținem programul creșterea taxelor.Nu e bine să susțineți creșterea taxelor. Puneți pentru bogați dacă sunteți de stânga sau nu mai creștem în pensiile. Nu poți să spui dacă ești PSD-ist că nu mai crești pensiile. (…)

De cel puțin două luni, Bolojan nu pleacă de la guvernare oentru că e prizonierul acestor useriști miniștri care nu vor să plece. (…)

În momentul în care i-a luat pe Pâslaru și pe Gheorghiu, a fost un steag alb: gata, nu mai s-a terminat cu PNL-ul vechi. Acum PNL-ul e USR. Că îți dai seama că peneliștii când i-au văzut pe Gheorghiu și pe Pâslaru vicepreședinți cred că au mâncat o tonă de lămâi (…)

PSD poate să ajungă în zona cu AUR sau poate să dispară. Toate partidele din jurul nostru socialiste au dispărut. Eu nu o exclud deloc”, afirmă Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Vrei Guvern politic, îl pui pe Grindeanu. Grindeanu în ziua votului pentru Guvern, organizează votul la Camera Deputaților și se alege unul de la AUR președinte al Camerei Deputaților și ai super majoritate 300 de voturi”

„Soluția e următoarea. Foarte simplă. Vrei Guvern politic? Îl pui pe Grindeanu. Care Grindeanu în ziua votului pentru Guvern, organizează votul la Camera Deputaților și se alege unul de la AUR președinte al Camerei Deputaților și ai super majoritate 300 de voturi.

Grindeanu este președintele Camerei și eliberează funcția.

Sau 2: Dacă nu vrei politic, îl pui pe Nazare sau pe Tomac că își face Guvern politic. Tehnocrația înseamnă să îți iei toate înjurăturile tuturor și să nu faci absolut nimic. Să nu poți face nicio reformă.

Să fie un guvern politic fără USR, restul treaba lor. Deci dacă tu crezi că Țoiu și cu Miruță și cu Buzăianu mai vor să plece vreodată, sunt ca Fritz. O să-i scoatem cu jandarmii din ministerele lor (…) Habar nu au ce fac acolo. Dar le place. Nu, ei vor la putere. Când o să-i scoată de acolo de la butoane… O să arate ce sunt ei, niște ciudați”, susține fostul președinte PSD.

UPDATE. Victor Ponta: „La 40%, Nicușor Dan o să dea Guvernul către AUR. Da, e șansa lui să se realeagă în 2030”

„În 2020, AUR a luat 1% la alegerile locale din septembrie și Pro-România și PMP, am luat 7-8%.După care, după două luni, printr-o minune STS-istă miraculoasă, AUR a luat 10% și eu cu Băsescu am trecut sub 5%. M-am dus și eu să întreb, bă, dar de ce ne-ați făcut asta? Că totuși…lasă mă că ăștia… Eh, uite că nu. Uite că ăia pe care au zis ei că îi șmecherim, pe Simeon și pe… Uite că nu. Uite că au crescut. Bravo lor.. A fost mai șmecher Simion decât ei. Da. Chiar cred că face 40%. Chiar cred că a înțeles că nu se poate certa cu Călin Georgescu, cum am văzut că a înțeles și Realitatea, care, mamă, se certau cu Georgescu. (…)

Nu trebuie să se iubească. Trebuie să înțeleagă fiecare. Georgescu a înțeles că îi trebuie un partid, că nu poate să fie singuri, iar ei au înțeles că n-are de ce să se certe cu Georgescu. Și da, vor face 40%.

La 40%, Nicușor Dan o să dea Guvernul către AUR. Și acum ce? E la putere? E șeful sistemului? Da, e șansa lui să se realeagă în 2030”, crede fostul premier.

UPDATE. Victor Ponta: „Pentru orice judecător care se pensionează – îi intră în vigoare decretul la momentul în care și-a terminat toate dosarele. Te anunț că și-ar fi terminat toate dosarele în două luni. Nu au vrut, pentru că nu-i interesează asta. Voi vreți să scape, ca să puteți să faceți scandal!”

„Hai să ne uităm la partea cu Justiția. S-a făcut reformă în justiție? Că nu știu ce le-a tăiat la pensii. Nu vorbim de demisie dar trebuie să-l demitem pe Pahonțu că în 89 nu știu ce făcea la Jandarmerie.

Atenție! Nici nu au vrut să facă reformă în Justiție. De ce? Cred că este revoltător în Justiție, pe lângă multe alte lucruri, chestia asta cu se judecă inculpatul 3 ani, pleacă un judecător la pensie. Le-am dat soluția tehnică, că nu exista pe vremea mea, că aș fi îndreptat-o eu.

Dar acum există. Și anume: ordonanță de urgență cu un singur articol: orice judecător care se pensionează, trece în avocatură, e promovat, intră în vigoare decretul la momentul în care și-a terminat toate dosarele. Te anunț că și-ar fi terminat toate dosarele în două luni. Cine vrea să plece la pensie sau Înalta Curte? Stătea în iulie, în august și-ar termina toate dosarele. N-au vrut, nu-i interesează asta. Pentru că e propaganda care zice: scapă, uite a scăpat și ăla și ăla.

Păi scapă din cauza voastră, frate. Voi vreți să scape ca să puteți să faceți scandal. Acum, sigur, după ce două instanțe l-au condamnat pe Fritz, și ăia sunt pesedisti, judecătorii. (…)

Trăim într-o societate distopică, în care ei trăiesc în propaganda lor și toți ceilalți, 95%, cumva ne băgăm picioarele”, este de părere Victor Ponta, fost procuror.

UPDATE. Victor Ponta: „Când Curtea Constituțională a anulat alegerile a fost foarte bună. Când a zis că textul cu Fritz e constituțional, CCR a devenit pesedistă. De 1000 de ori mai important mi se pare cazul Tănăsescu decât Pahonțu”

„Da, când Curtea Constituțională a anulat alegerile a fost foarte bună. Când a zis că textul cu Fritz e constituțional, Curtea Constituțională a devenit pesedistă. De o mie de ori mai important mi se pare cazul Tănăsescu decât Pahonțu. Că până la urmă Pahonțu îl păzește pe Nicușor să nu îl fure cineva. Doamna Simina Tănăsescu dă decizii pentru noi toți. Nu s-a mai întâmplat nimic. (…)”, mărturisește Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Nicușor Dan nu e pe mână cu nimeni. Nici Guvernul nu o să-l pună fără PSD”

„Nicușor Dan nu e pe mână cu nimeni. (…) Nici n-are ce să reușească, nici Guvernul nu o să pună fără PSD. Nici suspendarea inițiată de Simeon nu trece fără PSD.

Nici schimbarea președintelui de la Senat, care e de fapt singura poziție care le interesează pe Nicușor: cine e la Senat ca să văd dacă îmi ia locul sau nu.

Dar e o realitate și ideea asta: o să facă numai ce zice USR USR-ul e 10% din cei care au votat, deci 5% din populație.

USR este foarte bine sprijinit din afară este extraordinar. Manfred Weber când a ieșit acum cu mesajul ăla mi-am frecat mâinile că m-am apucat să sunt toți peneliștii și toți de la AUR să le zic: voi ce faceți, mă voi votați cum vă zice Weber? M-a ajutat foarte tare Weber, când cumva l-a descoperit pe Fritz, că asta e de la servicii secrete. Nu ieși niciodată să spui: lăsați-l în pace pe omul meu. Decât dacă îl și retragi în momentul ăla. (…)

Am citit la cineva și mi-a plăcut: cum recunoști când îți comentează un userist la postare? Că te înjură despre altceva decât subiectul despre care ai postat”, declară Victor Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Nicușor și-a luat niște userișiti, dar nu doar. Ceilalți useriști l-au luat pe Bolojan și au început să bată între ei. Cred că va fi foarte greu lui Grindeanu, eu îl votez și acum”

„Tot câștiga AUR alegerile următoare. Îți dau scris acum. El zice, dom’le, dar vedeți? Aur preia țara totuși în condiții bune. (…) Eu am învățat ceva:am intrat în politică pe vremea lui Iliescu și Năstase. Și sigur eu eram cu Năstase. Dom’le, nu se certau Iliescu cu Năstase, se certau curtea lui Năstase cu curtea lui Iliescu, ne dădeam în cap, eu cu Corina Crețu, care mi-e prietenă, dar erau la 4-5, până au ajuns să se certe cei doi.

Eu cu Crin, nu m-am certat niciodată. Dar Crin îl ura pe Ghiță, mie nu-mi plăcea de nu știu care, și am ajuns să ne certăm.

Bolojan și cu Nicușor. Nicușor și-a luat niște userișiti, dar nu doar. Ceilalți useriștii l-au luat pe Bolojan și au început să bată între ei. Era clar că o să se certe. De-aia zic că un prim-ministru care să nu aibă o „curte” a lui, nici curtea useristă, nici penelistă, nici pesedistă, ar fi fost de la început logic pentru Nicușor Dan.

Nu zic să nu-l pună pe Grindeanu, să-l pună pe Grindeanu. Cred că va fi foarte greu lui Grindeanu.

Eu am fost cu el și când ne-a dat jos Dragnea pe amândoi.Mai sunt cu el, îl votez și acum”, afirmă fostul premier al României.

UPDATE. Victor Ponta: „Nu e treaba lui Nicușor Dan să guverneze România. Îi trebuie un premier care să fie în stare să conducă sistemul și care să nu-i pună probleme politice”

„Nicușor Dan, nu se pricepe. Și nu este treaba lui să guverneze România. Nu e treaba lui să guverneze România. Adică salarii, pensii, taxe, nu sunt treaba lui. De ce se ocupă de ceva ce nu e la el?

Bun, deci lui trebuie un prim-ministru. Îi trebuie un prim-ministru care, pe de-o parte, chiar să fie în stare să conducă sistemul ăla, să nu-i pună probleme politice, că Bolojan îi pune probleme politice, da? Nazare, Tomac, cine vrei, nu-i pune nicio problemă politice.

Un prim-ministru care să dea o stabilitate, să-și facă o echipă. Nu de turbați de ăștia: Miruță care crește Dunărea cu 2 centimetri și Țoiu care luptă pe frontul de la Kiev.

Îi trebuie unii mai cominței așa, dar mai așezați și toată lumea se zică wow, ce guvern extraordinar mă după turbații aia de dinainte. Iar el ar avea doar de câștigat. Ați văzut, domne, am stabilizat țara”, susține Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Eu sper să rămână Fritz cât mai mult la USR. Este principalul factor de penibilizare a USR-ului”

„Toată lumea îmi dă dreptate, dar nu se întâmplă. Poate, nu știu, uite acum, poate pune un prim-ministru.

Nu văd că PSD va lua premierul. Mai degrabă Nazare sau Tomac. Dar trece și Grideanu. Acum s-a împlinit și chestia aia cu 60 de zile.

Eu trăiesc în Parlament. Acum, într-adevăr, Nicușor poate să zică… Am pus-o pe Sorina Matei, prim-ministru. Nu o votați? Anticipate. Te anunț că se te votează. Da, pune domnule odată. Ce aștept să ce să se întâmple? Să se împace PSD-ul cu PNL-ul? Nu se împacă.

Doamne, feriște să se împace. Ar fi foarte rău să se împace.

Eu sper să rămână Fritz cât mai mult la USR. Este principalul factor de penibilizare a USR-ului. Orice partid care vrea mai mult decât să călărească o bulă, trebuie să vorbească și cu oamenii cât de cât raționali. Dom’le, ok, s-a făcut un abuz, ziceți voi ce vreți. Nu, abuz e la mine, care am fost achitat de două ori, nu la el care a fost condamnat de două ori.

Dar dom’le, s-au dat două hotărâri judecătorești, s-a dat o lege, s-a dat o decizie a Curții și a votat toată lumea contra noastră. Nicușor Dan, care n-a înțeles un an de zile că trebuia să depună declarație și doamna Grădinaru, ca să nu mai existe discuții. A înțeles, dom’le, când s-a făcut amendamentul ăla evident necostituțional. Primul lucru și-a publicat Mirabela declarația. Ai văzut că a dispărut subiectul?

Fritz trebuia să zică: dom’le, dar eu nu mă țin deloc de scaun. Nu, nu, modul în care ei se agață. Poporul român e așa: e solidar, după care zice, bă, dar mai du-te, bă, lasă-mă în pace, acum stăm toți după tine.

Pentru penibilizarea și cantonarea USR în bula lor, e foarte bun Fritz”, este de părere fostul premier.

UPDATE. Victor Ponta: „Și acum PSD trebuie să vorbească cu AUR. Normal că știa Nicușor Dan că se face moțiunea și că îl pică pe Bolojan. Aia e problema: de fapt, nimeni nu se poate adapta la ritmul lui Nicușor Dan”

„După care, și aici am avut o contribuție și sunt mândru de asta, din poziția mea așadă independent, dar ascultat de PSD-iști, zi de zi am tocat, i-am întrebat: ce căutați la guvernare cu Bolojan și cu USR-ul?

Vă înjură, vă scuipă, vă fac vinovați. Dacă e ceva bun e datorită lor. Dacă e ceva rău e din cauza pesediștilor. Ce câștigați fiind la guvernare în această formulă? Nu zic că eu sunt inițiatorul dar recunosc că am participat așa cum eu le-am spus mereu: terminați cu prostia că voi nu vorbiți cu AUR. Fără AUR nu treceți moțiunea Până la urmă au vorbit cu AUR. Și acum trebuie să vorbească cu AUR. O să vezi, o să vorbească cu AUR. Și trebuie să vorbească cu AUR.

Ideea însă pe care au pornit că dom’le, dă-mi jos pe bolojani și avem noi niște băieți și fete în PNL care o să șobolănească.

Și dacă nu se întâmplă așa? Nu, nu, se întâmplă așa. Măi, și dacă nu se întâmplă așa? O să vezi. Am văzut. Adică a fost o decizie corectă să dea jos guvernul: pentru că PSD-ul avea doar de pierdut din chestia asta. Da, să nu-ți faci un plan și să nu discuți cu Nicușor Dan.

Normal că știa Nicușor Dan, că se face moțiunea și că îl pică pe Bolojan. Dar să nu discuți: șeful, noi îl dăm jos. Zi-ne repede cine vine după.

Dacă îl numea pe Grindeanu atunci, sau pe cine vrei, pe Tomac, dacă îl numea la două zile după moțiune, te anunț că trecea, fără probleme.

Aia e problema că, de fapt: nimeni nu se poate adapta la ritmul lui Nicușor Dan. Problema e următoarea că dacă eram într-o perioadă de expansiune economică, creșteau business-urile toate – era perfect președinte Nicușor, nu ne încurcă. Ca Iohannis, ultimii ani s-a plimbat în Capul Verde, nu ne-a încurcat.

Noi suntem în cea mai mare criză economică, socială de după 89, în cea mai nebună lume – cu Trump, cu Iran, cu Rusia, cu Ucraina.

Deci un dezastru mondial, în care ne-am trezit și noi să fim în cel mai mare dezastru”, declară Ponta, în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. Victor Ponta: „Bineînțeles, strategia PSD a fost total greșită. Ei au greșit fundamental când au votat Guvernul ăsta”

„Bineînțeles, strategia PSD a fost total greșită. Ei au greșit fundamental când au votat Guvernul ăsta. Eram deputat PSD. Acum sunt cel mai independent om din România și cu gura cea mai mare și cu experiența cea mai mare, că am 24 de ani de politică. Dar atunci m-am dus și i-am întrebat. Am relații foarte bune personale și cu Grindeanu. Bă, de ce intrați în guvernul ăsta? Partidul vrea la putere. Stai puțin. La putere înseamnă așa. Prim-ministru. Nu putem, nu ne dă. Ministru de Finanțe. Nu putem, nu ne dă. Ministru de Interne. Nu putem, nu ne dă. Și la ce vă duceți, mă, să o luați Ministerul Muncii? Mi-e drag Manole. Rogobete. Dacă doamne ferește nu-s medicamente, o să iasă în stradă focile lui Vlad Voiculescu să urle nu-ți medicamente. Ce căutați voi? Nu sunteți la Putere. Puteți să puneți vreun prefect? Nu, că pune Bolojan, dovadă că i-a schimbat pe toți. Ce putere sunteți? Împărțiți voi banii? Aveți Ministerul Dezvoltării? Nu. Atunci ce căutați? N-a știut nimeni să-mi explice și am înțeles că…Știi că asta îmi place la PSD-ul meu, drag. Și zic, unde, cât de sus? Că sun eu.

Nicușor, Grindeanu, cine vreți voi? SRI, SIE, ziceți-mi cine. Cine v-a dat ordin? Așa s-a decis. Bine, mă, așa s-a decis. Uite, eu nu votez Guvernul Bolojan.că o să ajungeți la vorba mea și o să mă primiți la PSD-ul să mă dați a treia oră afară”, este de părere fostul președinte PSD, Victor Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Este vreun președinte PSD care l-a pus pe Pahonțu? Eu zic că dacă îl dă afară pe Pahonțu nu mai avem inflație 10%, scade prețul la motorină”

„Scandalul cu Pahonțu. E vreun președinte PSD care l-a pus pe Pahonțu? Voi, CTP, ăștia, Hotnews și așa mai departe. Voi l-ați vrut pe Băsescu, voi l-ați vrut pe Iohannis, voi l-ați vrut pe Nicușor. De ce ne certați pe noi?

E identic cu scandalul acum șapte ani. Dragnea se certa cu Pahonțu. Acum useriștii sunt Dragnea. Dragnea n-avea curaj să sară la Iohannis pe vremea aia și dădea în Pahonțu. Ăștia n-au curaj încă să sară cu totul la Nicușor și dau în Pahonțu. Foarte bine. Dar întrebarea mea era următoarea când mă întreba cineva: și de Pahonțu ce zici?

Eu zic că dacă îl dă afară pe Pahonțu nu mai avem inflație 10%, scade prețul la motorină. Primesc profesorii banii de ore suplimentare. O să avem medicamente oncologice. Păi nu vă dați seama că sunteți de mincinoși și de populiști? Nu sunt nici prost ca să-i cred pe ei că i-a apucat în 2026, au descoperit ce a făcut Pahonțu.

În primul și în primul rând, Pahonțu e șeful SPP pus de președinții voștri. În al doilea rând, acum suntem într-un dezastru economic în care toată lumea zice: băi, nu mai mi-ajung banii. Nu mi-ajung banii să plătesc întreținerea. Ieri mi-am făcut plinul la mașină, am o mașină foarte economicoasă.Tot îmi venea să-i crăp capul lui Bolojan. Spune-mă de ce îi zice lei la noi și la bulgari e 1 euro și 40. De ce? Că mi-am făcut plinul și în Bulgaria când am fost”, declară Victor Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Greșeala a venit de la domnii ăștia, CTP-ii ăștia, care ne-au zis: trebuie să-l votăm pe Nicușor. Nicușor Dan de acum nu e alt Nicușor Dan decât cel de la Primăria Capitalei”

„Ori zicea: PSD, stați voi în opoziție cu AUR. Ori zicea: USR, stați în opoziție și băteți-vă acolo. Ideea asta a lui pe care a avut-o la Consiliul General, le-a dat la toți. Unul i-a dat STB-ul, care acum a intrat în insolvență. Lui unul i-a dat parcurile, lui Vlad Voiculescu, băi Vlad, bine îți dau spitalele, gata, ok, taci și tu din gură. Nu merge România așa, nu merge așa.

Nu, greșeala a venit de la domnii ăștia, CTP-ii ăștia, eu așa le zic. Care ne-au zis: trebuie să-l votăm pe Nicușor. Nicușor Dan de acum nu e alt Nicușor Dan decât cel de la Primăria Capitalei.

Ăștia care îl înjură acum și îl fac în toate felurile și îl porcăiesc sunt cei care au explicat populației – ca să nu zic eu focilor la tine – le-a explicat populației că nu e ușor, dar e nicușor.

Ei știind, ei mințind în momentul ăla poporul, ei știind că Nicușor Dan nu s-a transformat. Așa era și la primărie. Acești indivizi care au spus așa: Popor, trebuie neapărat să-l votați pe Băsescu. După care l-au înjurat. Un securist Băsescu, un nenorocit. După care au spus: neapărat vine neamțul Iohannis să vedeți. Ce nesimțit Iohannis! Și acum vin și spun că-i aud. Ați greșit cu Nicușor.

Eu eu n-am greșit, că eu nu v-am crezut CTP, eu nu te-am crezut Ioniță, băia, Preda. Eu nu v-am crezut, că eu nu-s prost să vă cred dar nu puteți să-i acuzați pe aia care au fost proști și v-au crezut să-i acuzați pe ei că voi le-ați spus să-i voteze pe Băsescu, pe Iohannis”, susține fostul premier.

UPDATE. Victor Ponta: „Bolojan ar fi fost un prim-ministru foarte bun cu un alt Președinte”

„Bolojan este un foarte bun administrator, care însă ar fi avut nevoie de un președinte bun politician. Care să-i spună: Ilie, am înțeles tu cu deficitul, dar fii atent. Noi guvernăm oameni, mă, nu guvernăm deficite. Noi guvernăm firme românești care dacă le tot mărești taxele le omori. Noi guvernăm profesori e greu cu profesorii oricum ar fi de oricând. Noi guvernăm medici, noi guvernăm polițiști noi guvernăm. Nu guvernăm cifre. Noi guvernăm judecători. Complicat cu aia de tot. Adică ar fi fost un prim-ministru foarte bun cu un alt președinte, dar cu un președinte care i-a zis, nu știu, fă ce vrei. După care i-a zis, nu faci bine. Ce nu fac bine? Nu știm ce nu faci bine, dar nu faci bine. (…)

Care era soluția și care era treaba președintele cu TVA-ul? Simplu fapt că i-a obligat pe toți ăștia, pe PSD, cu PNL, cu UDMR și cu USR să fie împreună în Guvern – de acolo a fost sămânța scandalului de anul ăsta. Nu aveau ce căuta împreună în Guvern”, este de părere fostul președinte PSD.

UPDATE. Victor Ponta: „Cred Bolojan că a avut intenții bune anul trecut. Cred că n-a înțeles că și-a băgat pe dracul în casă USR-ul. Că de fapt acolo au fost toate scandalurile”

„Suntem amândoi destul de bătrâni în domeniul, ca să știm. că cine se anunță candala prezidențială cu doi ani mai întâi, n-ajuge nici candidat. Eu cred Bolojan că a avut intenții bune anul trecut. Cred că n-a înțeles că și-a băgat pe dracul în casă USR-ul. Nu are abilitatea politică să țină pe dracul cu ta”su în casă, adică pe PSD cu USR. Că de fapt acolo au fost toate scandalurile. Nu între PNL și PSD sau UDMR. Tot timpul de la USR care mereu zicea hoții, bandiții, ticăloși. La un moment dat, la PSD, Grindeanu și cu ceilalți n-au mai putut să… Bă, ăștia ne înjură, ne scuipă, ne fac în toate felurile. Hai să le tragem și noi una. Și de acolo a scăpat lucrurile din mână.

Iar ideea de reforme, reduse la faptul că mărim taxele și reducem deficitul. Aia nu e o reformă. Aia e de fapt o sugrumare. Sigur că dacă omul e bolnav, mănâncă mai puțin. Dar ideea nu e să fie bolnav. Ideea e să fie sănătos și să mănânce bine. El cam așa zice. Bă, l-am îmbolnăvit, l-am pus la pat, nu mai dau decât suc și ciorbă”, a afirmat fostul premier în emisiunea OFF The Record.

UPDATE. Victor Ponta: „Ilie Bolojan este prizonier, este captivul sectei useriste. Are numai useriști în jur. Ce penelist are în Guvern?

„De fapt, istoria e așa. Koveși mi-a făcut un dosar, s-a dus la Iohannis și a zis: domnule președinte, Ponta ăsta mari probleme are. Iohannis știa că n-am nicio problemă, dar a zis, acum omoară-l, na. Să vedem dacă se întâmplă acum la fel cu Bolojan. După care el a zis, eu îl vreau pe Cioloș și prim-ministru. Dar nu i-a făcut el Guvernul. Cred că la Externe poate l-a pus pe Aurescu, nu mă știu. Dar nu i-a făcut el majoritatea. Cioloș s-a dus la Dragnea, nu? A fost treaba lui Cioloș să-și facă majoritate și Guvern. El i-a adus pe useriști în guvern, ăștia care acum i-au dat și lui cu un șut în fund cum i-au dat și lui Nicușor. Că toți ăștia useriști actuali, toți au fost aduși de Cioloș, nu? (…)

Ilie Bolojan este prizonier, e captivul sectei useriste. El are numai useriști în jur. Ce PNL-ist are în guvern? Predoiu? Come on! Predoiu e în partea aia la tău. Nazare? Nazare? Nu! Ce penalist e în Guvern? Penalist. (…) Prima dată în viața lui recentă, când a fost Ilie Bolojan, ăla pe care îl cunoșteam eu de la Oradea, că ne cunoaștem bine, a fost la votul de la Senat. Când a votat la ANI și a zis în stilul lui Bolojan: dom’le, nu pierd 770 de milioane pentru friți. L-au luat, l-au făcut în toate felurile, l-au târnosit, el e un prizonier acolo. De ce se complace în chestia asta?Din ambiție și din… are chestia aia, băi, nu-i corect ce mi-au făcut ăștia, m-au dat jos, las că să le arăt și eu lor. Dar de fapt el e o marionetă a useriștilor care între timp își pun oameni în funcții”, afirmă Victor Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „Bolojan știe că toate hotărârile de Guvern sunt toate ilegale. Acum e vina lui Nicușor cu Bolojan împreună”

„Sigur că e și vina lui Bolojan care știe cum funcționează mecanismul și știe că nu-și trece absolut nimic. Și știe că toate hotărârile de Guvern sunt toate ilegale, adică e o problemă să le atace cine avea. Faptul că stă acolo așa de ambițios, că e ambițios. Păi da, da, stă pentru că îi permite Nicușor, da. (…) Acum e vina lui Nicușor cu Bolojan împreună și cu toți”, declară fostul premier al României.

UPDATE. Victor Ponta: „Dacă Nicușor Dan îl desemnează pe Grindeanu, are majoritate. Mai greu, dar are. Nazare, Tomac au majoritate”

„Că este această antipatie între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan? Foarte bine că e. (…) Dacă mă desemnează mâine pe mine, păi mine am majoritate. Dacă îl desemnează pe Grindeanu, are majoritate. Mai greu, dar are. Nazare are majoritate. Tomac ar putea să aibă dar desemnează omule odată. Și nu e treaba ta ca președinte să faci majorități. Absolut deloc Este treaba primului ministru să negocieze cu partide, cu parlamentari independenți. Nu doar să negocieze să-i dea votul la învestire. Că de fapt asta e marea problemă. (…) Zi de zi își asigură o majoritate pentru guvernare, pentru proiecte de legi. (…)

Nu, nu face Parlamentul textul de lege. Parlamentul are o poziție politică. Deci nu e treaba lui Nicușor Dan să facă majoritatea. majoritatea nici pentru guvern, pentru instalare, cum nu e treaba lui nici să facă majoritatea pentru legea salarizării și nu e bine ca președintele să-și asume un eșec care nu era lui. El are alte situații pe care trebuie să-și le asume de politică externă, de apărare. Dar asta că n-a trecut legea salarizării nu e treaba președintelui, era treaba unui guvern cu puteri depline”, susține Victor Ponta.

UPDATE. Victor Ponta: „De ce nu avem Guvern nu știe absolut nimeni. Poate știe doamna Mirabela Grădinaru”

„De ce nu avem Guvern nu știe absolut nimeni. Poate știe doamna Mirabela Grădinaru, dar restul consilierii prezidențiali cu siguranță nu știu. Că le urmăresc declarațiile cei mai apropiați de președinte și nu există niciun om politic, jurnalist care să găsească o explicație logică.

Dau mereu exemplu personal, că e cel mai simplu și mai clar, pe care îl știi și tu ca jurnalist.A trecut moțiunea de cenzură contra guvernului îngureanu vineri la ora 2-3. Am ajuns acasă, pe la 7 m-a sunat Băsescu, care nu mi-era prieten absolut deloc. Dar în aceea zi și a zis, hai bă, vină la Cotroceni. Am ajuns, mi-a aruncat decretul, mi-a zis „tu ai dat jos guvernul? Ia și guvernează. Sigur, nu cred că mi-a dorit neapărat să am succes. Dar și-a făcut datoria de președinte. A zis: tu l-ai dat jos pe Ungureanu? Ia și fă guvernul. Am luat decretul frumos, am făcut guvernul, cred că l-am prezentat după trei zile și chiar a fost bine pentru România”, declară Victor Ponta, în OFF The Record.

De peste 110 zile, România nu are Guvern cu puteri depline iar președintele României nici nu se grăbește cu desemnarea unui nou premier.

Cine blochează cu adevărat constituirea unui nou Guvern și de ce? De ce evită președintele desemnarea unui nou premier?

Cât de fragmentată este România între blocul globalist și cel suveranist? Cum a făcut USR scut pentru Dominic Fritz pe Legea Integrității? Cine plătește pentru că românii a pierdut 770 de milioane de euro din cauza neadoptării legii salarizării?

Unde a greșit PSD în strategia de a-l demite pe Ilie Bolojan? Ce se întâmplă cu Ilie Bolojan după ce va fi desemnat un nou premier?

Va reuși AUR să-l suspende pe Nicușor Dan?

La toate aceste întrebări și multe altele – răspunde Victor Ponta, fost premier al României.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.