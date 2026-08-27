Nicușor Dan critică materialul Recorder despre Pahonțu: „Titlul nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul”

Întrebat, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, când intenționează să schimbe șefii serviciilor, în contextul controversei privind trecutul lui Lucian Pahonțu, Nicușor Dan a ținut mai întâi să precizeze că SPP nu este un serviciu secret.

Președintele a spus că schimbările la conducerea unor instituții ar fi trebuit să fie discutate încă din vară, însă criza politică și formarea Guvernului au amânat procesul.

„SPP nu e serviciu secret. Cum ambasadorii, dacă nu apărea criza politică, care ne-a luat tuturor mare parte din energie, schimbarea s-ar fi produs în vara acestui an. Acum o să ne consultăm cu ei, să vedem cum e mai bine. SRI nu are șef și aici e o discuție pe care să o avem cu partidele. Am considerat că nu e util să suprapun subiectul peste formarea Guvernului”, a declarat Nicușor Dan.

Atac la materialul Recorder: „Nu știu care e scandalul”

Întrebat dacă, în lumina controversei apărute după investigația Recorder, nu se impune totuși o evaluare a directorului SPP, Nicușor Dan a pus sub semnul întrebării chiar existența unui „scandal”.

„Nu știu care-i scandalul”, a răspuns președintele.

El a continuat cu o critică directă la adresa modului în care Recorder și-a prezentat investigația:

„Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul”, a declarat Nicușor Dan.

Materialul Recorder este intitulată „Biografia ascunsă a generalului Pahonțu: a făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu și a participat la masacrul din 21 decembrie 1989”. Publicația afirmă că documentele consultate l-ar plasa pe Pahonțu în dispozitivul din zona baricadei de la Intercontinental, fără a susține că acesta ar fi tras personal asupra manifestanților.

Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Protecție și Pază din decembrie 2005, fiind numit în funcție în mandatul fostului președinte Traian Băsescu.

În urma apariției investigației, peste 20 de organizații civice i-au cerut președintelui Nicușor Dan demiterea șefului SPP.

Nicușor Dan: Oricine a reprimat manifestații nu are ce căuta într-o funcție înaltă. Pahonțu „nu e în această situație”

Întrebat direct dacă îl va schimba pe Lucian Pahonțu de la conducerea SPP, șeful statului a condamnat reprimarea manifestațiilor din timpul Revoluției din 1989 și al Mineriadei, dar a susținut că actualul director al SPP nu se încadrează în această situație.

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă e o pată în istoria României. E regretabil că parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat manifestații, din punct de vedere moral, nu are ce căuta într-o funcție înaltă. Domnul Pahonțu nu e în această situație”, a afirmat Nicușor Dan.

Declarația vine după ce Recorder a publicat miercuri, 26 august, o investigație în care susține, pe baza unor documente și mărturii, că Pahonțu a fost ofițer în Trupele de Securitate între 1987 și 1990 și că s-a aflat, în 21 decembrie 1989, în dispozitivul forțelor trimise în zona Universității și Intercontinentalului. Recorder susține și că structura din care acesta făcea parte a fost implicată ulterior în evenimentele din iunie 1990.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut contact cu manifestanții care protestau împotriva regimului Ceaușescu.

Nicușor Dan: SPP mi se pare un serviciu profesionist

Președintele a precizat că și-a format o opinie despre activitatea SPP din interacțiunile avute cu ofițerii care îi asigură protecția și a apreciat serviciul drept unul profesionist.

„O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu privire la SPP. Mi se pare că serviciul ăsta funcționează, din interacțiunea pe care am avut-o cu diverși ofițeri, în diferite situații de care dumnealor se ocupă, în special de paza mea. Deci mi se pare că e un serviciu profesionist și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție”, a spus președintele.

În schimb, Nicușor Dan a recunoscut că nu a făcut până acum o evaluare managerială dedicată lui Lucian Pahonțu.

„O evaluare managerială n-am făcut, special pentru domnul Pahonțu, pentru că sunt multe, multe, multe alte restanțe, mult mai importante”, a spus șeful statului.