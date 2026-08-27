Nicușor Dan, despre promisiunile făcute Republicii Moldova: „Și pe vămi, și pe cetățenie rămânem în restanță”

Președintele Nicușor Dan a recunoscut, joi, la Chișinău, că România nu și-a respectat toate angajamentele asumate în urmă cu un an privind fluidizarea traficului la frontiera cu Republica Moldova și simplificarea obținerii cetățeniei române.

Întrebat ce măsuri a luat în ultimul an, șeful statului a amintit că, în vara anului trecut, au fost suplimentate efectivele din vămile de la granița de est, după închiderea unor puncte de trecere din vest.

„Rămânem în restanță și pe vămi, și pe cetățenie”

„Am reușit să dizlocăm niște forțe suplimentare în vămile din est, deci la granița cu Republica Moldova, și am avut niște câștig de timp la vamă”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că, ulterior, în una sau două vămi a fost introdusă verificarea simultană, măsură care a redus și ea timpul de așteptare.

În privința celorlalte promisiuni, însă, Nicușor Dan a fost direct: „În rest, și pe vămi, și pe cetățenie rămânem în restanță.”