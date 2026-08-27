„Când ești vecin cu Rusia, trebuie să cooperezi”. Zelenski, Maia Sandu și Nicușor Dan, front comun la Chișinău

UPDATE 21:15 Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski au urcat pe scena din Piața Marii Adunări Naționale

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat joi seară pe scena din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde are loc concertul organizat de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat joi seară pe scena din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde are loc concertul organizat de Ziua Independenței Republicii Moldova.

„România ne-a fost întotdeauna alături, la bine și la rău”, a spus Maia Sandu, care a afirmat despre Ucraina că este „scutul nostru” și că „libertatea noastră depinde și de libertatea Ucrainei”.

Nicușor Dan le-a transmis moldovenilor că „mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde îi este locul, în Uniunea Europeană” și a salutat rezistența Ucrainei.

La rândul său, Volodimir Zelenski a afirmat că Republica Moldova este „o națiune europeană” și și-a exprimat convingerea că Ucraina și Republica Moldova vor ajunge împreună în Uniunea Europeană.

UPDATE 20:20 Nicușor Dan: „România și Republica Moldova au o istorie comună, o cultură comună, tradiții comune, limbă comună”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Chișinău, că relația dintre România și Republica Moldova este una „extrem de funcțională”, bazată pe istoria, cultura, tradițiile și limba comune.

„România și Republica Moldova au o istorie comună, o cultură comună, tradiții comune, limbă comună și tocmai de aceea și relația noastră instituțională este atât de puternică”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a condamnat din nou agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

„Încep prin a condamna încă o dată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a asigura Ucraina de suportul continuu al României în această luptă nedreaptă”, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește cooperarea trilaterală, Nicușor Dan a spus că România, Republica Moldova și Ucraina au responsabilitatea de a contribui la securitatea și stabilitatea regiunii.

„Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum știți, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la granița cu Republica Moldova și câțiva kilometri în interiorul Republicii Moldova și autostradă până la granița nordică cu Ucraina”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a reiterat și sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, afirmând că Republica Moldova reprezintă „un exemplu pentru toate țările europene care sunt în curs de aderare”.

UPDATE 20:15 Zelenski: „Moldova, Ucraina și România sunt aliați naturali”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la Chișinău, că Ucraina, Republica Moldova și România trebuie să își consolideze cooperarea în domeniul securității, infrastructurii și economiei, în condițiile amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut-cheie pentru a obține o securitate cât mai sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean le-a mulțumit cetățenilor Republicii Moldova și României pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului și a avertizat asupra amenințărilor reprezentate de Rusia.

Zelenski a afirmat că cele trei țări trebuie să își consolideze infrastructura, potențialul economic și capacitățile de securitate și a subliniat rolul cooperării în domeniul logistic și al transporturilor.

„Moldova, Ucraina, România sunt aliați naturali, sunt aliați firești în toate lanțurile de logistică, în foarte multe domenii și trebuie să continuăm să consolidăm această alianță, fiindcă anume ea ne face să fim mai puternici”, a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate ale României și Republicii Moldova și că cele trei state vor continua să își coordoneze eforturile.

UPDATE 20:10 Maia Sandu: România, „alături de noi la fiecare cumpănă”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi, alături de Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, că România și Ucraina sunt cei doi vecini ai Republicii Moldova și, în același timp, „buni prieteni”, cu care Chișinăul împărtășește atașamentul față de pace, libertate și democrație.

Maia Sandu a insistat asupra rolului României în sprijinirea Republicii Moldova în ultimele trei decenii, afirmând că Bucureștiul a fost alături de Chișinău încă de la proclamarea independenței.

„România a fost lângă noi, la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a adăugat că România „ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă”, iar aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, le-a arătat cetățenilor moldoveni că parcursul european este unul posibil.

Referindu-se la Ucraina, Maia Sandu a afirmat că rezistența acesteia în fața agresiunii ruse contribuie direct la securitatea Republicii Moldova.

„La est avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1.222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor”, a spus Sandu.

Ea a denunțat și încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, susținând că inclusiv joi drone rusești au pătruns în spațiul aerian moldovean.

„Spun clar și răspicat în prezența prietenilor noștri: nu ne vom lăsa intimidați”, a transmis Maia Sandu.

UPDATE 20:00 Declarații de presă după reuniunea trilaterală

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susțin acum declarații de presă comune la Chișinău, după reuniunea trilaterală a delegațiilor celor trei țări.

UPDATE 19:25 Maia Sandu: „O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis joi, după parada militară organizată la Chișinău cu ocazia împlinirii a 35 de ani de independență, că Republica Moldova va continua să investească în securitate și să își consolideze parteneriatele externe. La eveniment a participat și președintele României, Nicușor Dan.

„Am participat astăzi, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la parada militară dedicată celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Evenimentul a arătat cât de mult s-au modernizat în ultimii ani instituțiile care au misiunea de a ne proteja. Avem oameni tot mai bine pregătiți, echipamente moderne și structuri care s-au desprins de vechile standarde sovietice, fiind acum capabile să coopereze cu colegii din statele europene. Putem să ne mândrim cu cei care au grijă să fim în siguranță. O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

La paradă au participat și militari din Cehia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Statele Unite și Ucraina. „Prezența lor ne-a amintit că suntem mai puternici atunci când nu suntem singuri”, a transmis Maia Sandu.

UPDATE 18:10 Volodimir Zelenski a ajuns la Chișinău

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat joi la Chișinău de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în contextul manifestărilor dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării.

Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski vor participa la o reuniune trilaterală, iar ulterior vor susține declarații de presă comune.

UPDATE 17:20. Cei doi asistă la parada militară de la Chișinău

Maia Sandu și Nicușor Dan urmăresc, în aceste momente, parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Potrivit NewsMaker.md, la defilare participă peste 2.000 de militari din cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova, precum și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției și Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

La paradă defilează și 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. De asemenea, participă și grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și SUA.

Parada include și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

Nicușor Dan, la Chișinău: România va sprijini Republica Moldova în drumul spre UE și în fața amenințărilor Rusiei

Președintele României, Nicușor Dan, a avut joi, la Chișinău, consultări cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre prioritățile relației bilaterale și despre teme de actualitate europeană și internațională.

„Am adresat, cu acest prilej, felicitări doamnei Președinte Maia Sandu și cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței, alături de urări de pace, prosperitate și securitate, în interiorul familiei europene Întâlnirea noastră de astăzi este o dovadă în plus a apropierii dintre România și Republica Moldova și a relației noastre speciale, bazate pe comunitatea de istorie, limbă, cultură și tradiții”, a scris Nicușor Dan.

Un subiect important al discuțiilor a fost parcursul european al Republicii Moldova. Nicușor Dan a apreciat progresele făcute de Chișinău în procesul de integrare europeană.

„Am adresat cuvinte de încurajare Republicii Moldova pentru progresele realizate în procesul de integrare europeană, care au dovedit o dată în plus o mobilizare politică, administrativă și civică exemplară pentru a implementa legislația europeană și reformele necesare.”

Șeful statului român a transmis că „reformele trebuie continuate în ritm susținut, pe toate palierele, iar România va rămâne aproape, oferind expertiză tehnică și sprijin diplomatic pentru ca procesul de integrare europeană să avanseze într-un ritm accelerat.”.

Cei doi au discutat și despre securitatea energetică și proiectele de interconectare dintre România și Republica Moldova: „Am discutat și despre securitate energetică și proiecte de interconectare. Avem un angajament comun ferm de a continua în mod susținut eforturile pe acest palier.”.

De asemenea, pe agenda discuțiilor s-au aflat și securitatea regională, reziliența și combaterea dezinformării: „Am abordat astăzi și temele rezilienței, combaterii dezinformării și amenințărilor hibride, precum și necesitatea de a contracara presiunile venite din partea Rusiei.”

Știrea inițială

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns joi în Republica Moldova, unde participă la evenimentele organizate cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Șeful statului a fost întâmpinat la Chișinău de președinta Maia Sandu și va lua parte la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale.

Vizita lui Nicușor Dan a început la Cahul, unde, potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială, președintele a vizitat șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Ulterior, acesta a mers la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiu.

„În drum spre Chișinău, am făcut o oprire pentru a vizita orașul Cahul, reper important al identității, culturii și spiritului românesc din Republica Moldova. Mi-a făcut plăcere să descopăr un oraș cu o istorie bogată, cu oameni harnici, cu o comunitate care a știut să păstreze și să transmită mai departe valorile pe care le împărtășim”, a scris președintele pe rețelele de socializare.

„La Cahul regăsim legături între România și Republica Moldova în educație, cultură, economie, în proiectele comunităților locale și, mai presus de toate, în relațiile dintre oameni”, a transmis joi șeful statului.

La ora 14:35, Nicușor Dan a fost primit de Maia Sandu la Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei doi șefi de stat au avut o întâlnire tête-à-tête, urmată de o serie de convorbiri oficiale.

De la ora 16:45, președintele României și omologul său moldovean participă la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Un moment important al vizitei este reuniunea trilaterală dintre Nicușor Dan, Maia Sandu și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, programată la ora 18:45, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei trei lideri urmează să susțină declarații de presă comune la ora 19:25.

Programul președintelui României include apoi o cină oferită de Maia Sandu la Reședința de Stat „Nicolae Iorga”. Seara se va încheia cu participarea lui Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski la concertul festiv dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, de la ora 21:10.

Președinția Republicii Moldova a confirmat miercuri că Maia Sandu i-a invitat pe Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a țării.