Zelenski, mesaj de la Chișinău: „V-ați convins ce a adus Rusia? 11 alerte la Kiev doar azi!” / „Ucraina, Rep. Moldova, România sunt aliați naturali”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, joi, la Chișinău, un mesaj ferm despre cooperarea dintre Ucraina, Republica Moldova și România, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Zelenski a vorbit despre amenințarea rusă, despre atacurile asupra Ucrainei, securitatea regională, cooperarea economică și logistică și obiectivul comun al aderării la Uniunea Europeană.

Liderul ucrainean a insistat pe ideea prezenței celor trei state, toate vecine cu Rusia, împreună, într-un moment simbolic.

„Este imposrtant să fim împreună exact așa cum suntem azi”

„Este foarte important ca întotdeauna să fim împreună, exact așa cum suntem astăzi. Ucraina, Republica Moldova, România, în ziua independenței Republicii Moldova, exact la câteva zile de când am celebrat și ziua independenței Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei i-a mulțumit Maiei Sandu pentru vizita recentă la Kiev și a spus că prezența sa la Chișinău are aceeași semnificație: sprijin pentru independența Republicii Moldova.

„Câteva zile în urmă, Maia s-a aflat în capitala noastră, sprijinindu-ne țara, sprijinind independența noastră. Am toată gratitudinea pentru această vizită și astăzi am venit și noi să sprijinim independența Republicii Moldova. Și evident, toate acestea reprezintă mai mult decât un gest simbolic”.

„Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns”

Zelenski a insistat asupra nevoii de cooperare între țările din regiune, în special în contextul vecinătății cu Rusia.

„Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine”.

Zelenski a amintit că Ucraina, Republica Moldova și alte state din regiune s-au confruntat cu amenințări la adresa independenței lor.

„Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei”.

În același timp, președintele ucrainean a transmis că perioada în care independența statelor din regiune era pusă sub semnul întrebării trebuie să rămână în trecut.

„Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim”, a spus Zelenski.

Mulțumiri pentru România și Republica Moldova

Președintele Ucrainei a mulțumit cetățenilor Republicii Moldova și României pentru sprijinul acordat Ucrainei de la începutul războiului.

„Sunt foarte recunoscător tuturor cetățenilor Moldovei, României pentru faptul că ne-au sprijinit permanent, pentru faptul că au sprijinit Ucraina, au sprijinit cu toată sinceritatea cetățenii noștri în orice moment al războiului declanșat”, a declarat el.

„V-ați convins ce a dus Rusia? 11 alerrte aeriene azi”

Zelenski a adresat apoi o întrebare directă celor prezenți cu privire la consecințele războiului și la amenințarea reprezentată de Rusia.

„V-ați convins de ceea ce a adus Rusia în Ucraina? V-ați convins de toate amenințările pe care le aduce Rusia?”, a întrebat retoric președintele ucrainean.

„11 alerte aeriene” în Kiev în ultimele 24 de ore

Un exemplu concret: „În ultimele 24 de ore, doar în Kiev, noi am înregistrat 11 alerte aeriene din cauza dronelor Shahed și din cauza rachetelor balistice”, a declarat Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, aceste atacuri au ajuns să facă parte din realitatea cotidiană a populației.

„Pot să vă zic că pentru cetățenii noștri, din păcate, aceste alerte aeriene, aceste atacuri cu rachetele balistice au devenit ceva constant. Noi cu toții ne dăm seama cât de anormală este Rusia”, a spus el.

Zelenski cere consolidarea securității și rezilienței

Președintele Ucrainei a subliniat că cele trei țări trebuie să se ajute reciproc pentru a putea răspunde amenințărilor.

„Din acest motiv, trebuie să putem să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne ajutăm în așa mod încât orice tentativă, orice amenințare împotriva noastră să fie întâmpinată adecvat”, a declarat Zelenski.

El a vorbit despre eforturile Ucrainei de a-și consolida infrastructura, economia și securitatea națională și a insistat că toate măsurile care pot crește reziliența statelor trebuie puse în practică.

„Noi încercăm să ne consolidăm infrastructura, noi încercăm să consolidăm potențialul economic, securitatea națională a țării noastre. (…) Este foarte important ca absolut tot ce poate cu adevărat să contribuie la reziliența statelor noastre să se întâmple, să fie pus în acțiune”.

Porturile, infrastructura și lanțurile logistice, în centrul cooperării

Zelenski a amintit și acordurile deja semnate între guvernele celor trei țări și a transmis că Ucraina apreciază disponibilitatea României și a Republicii Moldova de a lucra împreună.

„Avem anumite acorduri deja semnate între noi, între guvernele țărilor noastre. Noi valorizăm foarte mult disponibilitatea dumneavoastră de a lucra cu noi”, a declarat Zelenski.

El a menționat și necesitatea de a putea răspunde amenințărilor care vizează infrastructura și porturile.

„De a asigura că cu adevărat putem să acționăm cu toată capacitatea pentru a face față la toate amenințările și tentativele de a ne bloca porturile”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a descris România, Republica Moldova și Ucraina drept „aliați naturali” și a subliniat importanța cooperării economice și logistice. Totodată, a transmis că Ucraina este gata să ofere sprijin pentru dezvoltarea capacităților de securitate ale statelor vecine

„Moldova, Ucraina, România sunt aliați naturali în toate lanțurile de logistică, în foarte multe domenii și trebuie să continuăm să consolidăm această alianță, fiindcă anume ea ne face să fim mai puternici. Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate a vecinilor, a României, a Moldoviei, și ne așteptăm să întreprindem în continuare pași comuni pentru a putea livra și mai multe rezultate în acest sens”.

Obiectivul „Uniunea Europeană”

Un alt punct important al discursului lui Zelenski a fost integrarea europeană. Președintele Ucrainei a spus că Bucureștiul și Chișinăul trebuie să își coordoneze eforturile pe acest drum.

„Desigur, de fiecare dată ne vom coordona eforturile pe calea noastră de integrare europeană. Este foarte important să facem acest lucru, deoarece împărțim exact aceleași scopuri. Scopul nostru este de a obține calitatea de membru în Uniunea Europeană. (…) Le suntem foarte recunoscători vecinilor noștri pentru faptul că ne acordă tot sprijinul în relația noastră cu Uniunea Europeană la nivel de instituții europene”, a spus președintele.

„Ne vom regăsi împreună în Uniunea Europeană. Înțelegem că aceasta este dorința noastră comună”.

Președintele Ucrainei a încheiat cu un mesaj despre ritmul procesului de aderare și despre obiectivele comune ale celor trei țări.

„Așteptăm să obținem cât mai multe rezultate rapide și foarte concrete în calea noastră de aderare. Vom continua să consolidăm toate eforturile pentru pace, securitate și independență pentru mulți ani în Republica Moldova”.