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Maia Sandu: România, Republica Moldova și Ucraina trebuie să lege energia, apele și porturile. „Prutul și Nistrul sunt resursele noastre comune”

Republica Moldova, România și Ucraina trebuie să devină tot mai conectate prin infrastructură energetică, transporturi și gestionarea comună a resurselor de apă, a declarat joi președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Lidera de la Chișinău a vorbit despre o regiune în care gazele și energia electrică să poată circula în ambele sensuri, iar Prutul și Nistrul să fie administrate în cooperare de statele riverane.
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Gabriel Negreanu
27 aug. 2026, 20:15, Politic
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Declarațiile au fost făcute la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

Maia Sandu a descris proiectul unei regiuni mai strâns integrate, în care infrastructura energetică, transporturile, porturile și resursele naturale să fie gestionate prin cooperare între cele trei state.

„Vrem trei țări bine legate între ele. Oameni care ajung dintr-o țară în alta ușor, ca la ei acasă. Hotare păzite bine, dar trecute rapid, fără cozi”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Gaz și electricitate „în ambele sensuri”

Unul dintre punctele centrale ale declarației a vizat securitatea energetică.

Maia Sandu a afirmat că România, Republica Moldova și Ucraina trebuie să dispună de infrastructură care să permită schimburile de energie în ambele direcții, astfel încât fiecare stat să poată primi sprijin atunci când sistemul său se confruntă cu dificultăți.

„Gaz și curent care merg în ambele sensuri, pentru ca fiecare dintre noi să aibă de unde lua energie la nevoie”, a spus Maia Sandu.

Declarația vine în contextul în care Republica Moldova și-a accelerat în ultimii ani conectarea sistemului energetic la România și la piața europeană, pe fondul reducerii dependenței de infrastructura și resursele energetice controlate de Rusia.

România a devenit unul dintre principalii piloni ai securității energetice a Republicii Moldova, inclusiv prin exporturile de electricitate și prin dezvoltarea interconectărilor dintre cele două state.

Sandu a amintit, de altfel, că Bucureștiul a sprijinit Chișinăul inclusiv în perioadele de criză energetică.

„România a fost lângă noi, la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță”, a afirmat președinta Republicii Moldova.

Prutul și Nistrul, „resursele noastre comune”

Maia Sandu a abordat și problema administrării apelor transfrontaliere, într-o perioadă în care seceta, debitele reduse și schimbările climatice sporesc presiunea asupra resurselor de apă din regiune.

„Râuri gospodărite împreună, pentru că Prutul și Nistrul sunt resursele noastre comune”, a declarat Sandu.

Prutul formează o mare parte din frontiera dintre România și Republica Moldova, în timp ce Nistrul reprezintă una dintre principalele surse de apă pentru Republica Moldova și traversează teritoriul Ucrainei înainte de a ajunge în țară.

Gestionarea debitelor, protejarea calității apei, prevenirea inundațiilor și adaptarea la perioadele de secetă sunt astfel probleme care nu pot fi soluționate exclusiv la nivel național.

Galați, Giurgiulești, Reni și Ismail, într-un sistem regional

Președinta Republicii Moldova a indicat și porturile dunărene drept o altă zonă în care cooperarea regională ar trebui intensificată.

Ea a enumerat porturile Galați, Giurgiulești, Reni și Ismail, afirmând că acestea ar trebui să funcționeze într-un sistem coordonat.

„Porturile de la Dunăre, Giurgiulești, Galați, Reni, Ismail, lucrând coordonat, și un cer supravegheat împreună. Aceasta este regiunea pe care o construim și viitorul pe care îl vrem în Uniunea Europeană”, a spus Maia Sandu.

Porturile din România, Republica Moldova și Ucraina au căpătat o importanță strategică suplimentară după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, Dunărea devenind una dintre principalele rute pentru transportul mărfurilor ucrainene către piețele internaționale.

Sandu: Cooperarea trebuie extinsă și la protecția spațiului aerian

Planurile de integrare a infrastructurii au fost legate de Maia Sandu și de securitatea regională.

Ea a afirmat că spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a fost încălcat în repetate rânduri în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei și a cerut întărirea apărării antiaeriene.

„Investim în apărarea antiaeriană ca să ne putem apăra oamenii și infrastructura”, a declarat președinta.

Sandu a prezentat astfel cooperarea dintre România, Republica Moldova și Ucraina ca pe un proiect care merge dincolo de infrastructura fizică: interconectări energetice, administrarea comună a apelor, transporturi, porturi dunărene și supravegherea spațiului aerian.

„Aceasta este regiunea pe care o construim și viitorul pe care îl vrem în Uniunea Europeană, unde ne dorim să ajungem și noi și Ucraina”, a declarat Maia Sandu.

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