Dominic Fritz, despre scrisoarea trimisă Comisiei Europene privind Legea ANI: Scrisoarea a fost în favoarea României

Președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit joi, la Digi24, despre ultimele discuții apărute în coaliție după adoptarea legii privind integritatea și amendamentul care i-ar putea pune în pericol mandatul de primar al Timișoarei.

Liderul USR a criticat votul pe legea ANI din Parlament și a spus că, din punctul său de vedere, modificarea reprezintă o problemă de stat de drept și de respectare a legislației europene.

Întrebat dacă relația cu PNL și cu premierul Ilie Bolojan mai este la fel de bună după apariția acestor „fisuri”, Dominic Fritz a spus că USR are o colaborare pragmatică cu liberalii.

„Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. Nu mă regăsesc în pasiunea pe care ați descris-o acum cu până la capăt. Noi am făcut o constatare și asta este că în acest moment mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri pe de o parte un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și pe de altă parte un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală și care tot ce face este pentru a-și umple cutiile de pantofi și care oprește orice încercare de reformă, care până la urmă dă bani în buzunarele oamenilor, nu în buzunarele privilegiaților.”, a spus el.

Întrebat dacă USR va continua să lucreze cu Ilie Bolojan, Fritz a răspuns că aceasta rămâne direcția partidului condus de el.

„În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar. Dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei la ei în interior. Există astfel de reflexe. Nu vreau acum să pun într-o categorie sau altă votul de ieri.”, a spus el.

Dominic Fritz, reacție despre legea ANI: Nu doar e vorba de Constituție aici, ci și de dreptul european

În ceea ce privește legea ANI și amendamentul care ar putea duce la pierderea mandatului său în termen de 30 de zile, Dominic Fritz a spus că votul Parlamentului a fost o „greșeală”.

„Clar, dar aici sunt obiectiv evident, subiectiv evident, cred că a fost o greșeală pentru că statul de drept nu are preț în primul rând și în al doilea rând, eu nu cred că va fi posibilă pentru Comisia Europeană să ne ramburseze cu 770 de milioane de euro dacă încălcăm grav și în mod direct legislația europeană. Nu doar e vorba de Constituție aici, ci și de dreptul european. Dar astea sunt, cum să zic, diferențe care o să mai apară.”, a declarat liderul USR.

Fritz a fost întrebat și despre scrisoarea transmisă de Partidul Popular European (PPE) și grupul Renew Europe, prin care Comisiei Europene i se cere să blocheze cei 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României, invocând probleme legate de statul de drept.

„Nu despre asta a fost scrisoarea. Scrisoarea a fost una în favoarea României, scrisoarea a fost una ca România să primească acești bani și tocmai de aceea scrisoarea a avertizat ce se va întâmpla dacă vom depune ca un jalon o lege care nu corespunde cu dreptul european. Pentru că atunci Comisia, nu e o chestie de cum se trezesc ei dimineață și ce aleg, ci atunci ei sunt obligați să nu ramburseze acești bani dacă contravine dreptul european. Și tocmai acest pericol a pus pe masă această scrisoare nu a fost, chiar dacă știu că așa unii au preluat-o.”, a spus Fritz.

Acesta a mai spus că USR analizează posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională în cazul legii: „Să vedem, să vedem dacă există suficienți parlamentari. Asta e ceva ce se întâmplă la nivel de parlament. Acum a trebuit să vedem cine susține să sesizăm Curtea.”

„Și asta e, cum să spun, asta e o chestie de igienă instituțională, democratică, nu-i vorba despre mine, deși acum eu am devenit cumva fața acestei legi, dar este vorba despre demnitatea României și despre cele mai fundamentale reguli într-un stat de drept. Că nu poți inventa o nouă sancțiune după ce ai sancționat deja definitiv pe cineva.”, a spus liderul USR.

Sursa video: Digi 24