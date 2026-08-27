Dominic Fritz despre tema unirii cu Republica Moldova: Eu cred că ar fi un proiect istoric care ar schimba multe în toată regiunea

Liderul USR, Dominic Fritz a declarat joi la Digi 24 că o eventuală unire a României cu Republica Moldova ar constitui un moment istoric de ar produce efecte în întreaga regiune, însă înainte este nevoie de o dezbatere amplă.

„Eu cred că ar fi un proiect istoric, care evident ar schimba multe în toată regiunea. Și cred că este o dezbatere pe care trebuie să o avem fără teamă. Nu cred că suntem în punctul în care putem, în vreun fel, să tragem o concluzie, să batem palma sau altceva. Dar Moldova, în mod evident, face parte din Europa”, a declarat Fritz.

Referitor la Republica Moldova, Dominic Fritz a menționat și faptul că țara se află în vizorul Rusiei și că face față cu succes provocărilor.

„Moldova, în mod evident, este ținta unui război hibrid al Rusiei. Și am toată admirația mea pentru felul în care fac fața acestui război. Și da, cred că România este mai puternică cu cât mai aproape stă de Moldova. Europa, cred eu, este mai puternică cu Moldova”, a mai spus el.

Șeful USR și-a declarat susținerea pentru integrarea europeană a Moldovei.