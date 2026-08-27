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Dominic Fritz, întrebat dacă s-a gândit la demisie: Nu voi abandona Timișoara

Dominic Fritz spune că nu își va da demisia din funcția de primar al Timișoarei, după adoptarea noii Legi a Integrității, care conține prevederea supranumită „amendamentul Fritz”. „Până în ultima zi, nu mă voi ascunde de acest mandat și nu voi abandona Timișoara în niciun caz”, a declarat joi liderul USR.
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27 aug. 2026, 16:48, Politic
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Întrebat dacă s-a gândit să demisioneze, Fritz a susținut că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva problema pe care o ridică în cazul legii, despre care spune că este contrară dreptului european.

„Să zicem că mi-aș da demisia. Legea tot e în vigoare și tot contravine dreptului european. De aia zic, nu e despre mine. Este despre Constituție și despre dreptul european”, a declarat Fritz, la Digi24.

El a spus că această lege nu are legătură cu el, ci cu faptul că „nu poți inventa o sancțiune retroactivă”.

„De ce să-mi dau demisia dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și mi-au dat un mandat de patru ani. Mi-au dat un mandat de patru ani. Până în ultima zi, nu mă voi ascunde de acest mandat și nu voi abandona Timișoara în niciun caz”, a mai spus Fritz.

Fritz, acuzații grave la adresa PSD

Liderul USR a lansat acuzații grave la adresa social-democraților.

„Ar fi grav să ne lăsăm călcați în picioare de un sistem de borfași”, a spus el.

Întrebat cine face parte din acest sistem, Fritz a spus: „Este evident că PSD, că PSD e acolo în mijloc, este evident că PSD a capturat mai multe instituții, începând cu banii, la Consiliul Legislativ care acum dă avize negative pe bandă rulantă și multe alte instituții care evident sunt capturate de PSD. Din păcate am văzut și la Curtea Constituțională că există o majoritate politică acolo care nu mai judecă speța în sine, ci care judecă ce își dorește stăpânul politic. Și avem și o parte din sistemul de justiție care într-un mod evident este coordonat cu acest partid caracatiță”, a spus primarul Timișoarei.

Condamnat pentru conflict de interese

Senatul a votat miercuri noua Lege a Integrității cu 106 voturi „pentru”, 19 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

Actul normativ schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate și include „amendamentul Fritz” care stabilește pierderea mandatului de către aleșii găsiți în conflict de interese.

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese și, în eventualitatea promulgării legii, acesta și-ar pierde mandatul.

Sursa video: Digi 24

 

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