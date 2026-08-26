Ciprian Ciucu are îndoieli despre Legea integrității: E posibil să fi fost o greșeală pe termen lung

Ciprian Ciucu a declarat că decizia privind votul asupra Legii integrității a fost luată în forurile interne, deși mulți liberali nu erau de acord cu actul normativ.

„Eu nu mă regăsesc în decizia partidului meu. Evident că nu îmi dezavuez partidul.Votul nu a venit așa că s-a înțeles PNL cu PSD ca să voteze împotriva lui Fritz. Asta este o pistă falsă, complet falsă. A fost un vot în Biroul Politic Național, care s-a dat. Am văzut că aceasta a fost direcția și mi-am însușit-o”, a declarat Ciucu, miercuri, la Euronews.

Disciplina de partid și miza fondurilor europene

Ciucu susține că PNL și-a asumat obiectivul echilibrării bugetului României, iar păstrarea fondurilor europene reprezintă o prioritate.

Deși recunoaște importanța presiunii bugetare și a evaluărilor agențiilor de rating, liderul liberal își exprimă îndoiala că salvarea banilor europeni justifică compromisul moral.

În același timp, el afirmă că partidul nu este „fericit” cu situația creată și că va susține demersurile pentru modificarea prevederii controversate și pentru sprijinirea lui Dominic Fritz și a USR.

„Banii sunt esențiali și mai vin și alte evaluări de la agențiile de rating. Aceasta este explicația foarte, foarte clară. Iar Partidul și-a asumat echilibrarea bugetară a țării. Lucrurile trebuie să fie duse, inclusiv la Comisia de la Veneția, dacă mă întrebați pe mine. Trebuie să fie duse la nivel de Comisie Europeană, Parlament European. Nu trebuie să lăsăm pe USR singur și nu trebuie să vorbim doar despre USR. Pentru că astăzi poate să fie vorba despre Dominic Fritz, mâine poate să fie vorba de alt politician, indiferent de partid ”, continuă liderul liberal.

„Conștiința nu este împăcată”

„Îmi e că pe termen lung costul pe care îl plătește țara să nu fie mai mare de acești 770 de milioane. Pe termen scurt și mediu, da, pare decizia corectă, dar sunt anumite lucruri care nu se negociază. Să nu credeți că am conștiința împăcată. Nu. Conștiința nu este împăcată. Nu suntem fericiți. E posibil să fi fost o greșeală, dacă mă întrebați. E posibil să fi fost o greșeală pe termen lung pentru democrația din țara aceasta. Aceasta este decizia pe care am luat-o. E posibil să ajungem să o regretăm”, continuă primarul general.

Votul din Senat și amendamentul Fritz

Comentariile lui Ciprian Ciucu vin după ce Senatul a votat miercuri noua Lege a Integrității cu 106 voturi „pentru”, 19 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

Actul normativ schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate și include amendamentul Fritz care stabilește pierderea mandatului de către aleșii găsiți în conflict de interese.

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese și în eventualitatea promulgării legii, acesta și-ar pierde mandatul .

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul „trebuie votat”, deși el conține „o prevedere anormală”, referindu-se la amendamentul propus de PSD. Acesta a spus că inițiativa PSD este „imorală și incorectă”, motivând că PNL a votat legea pentru îndeplinirea jalonului PNRR și absorbția fondurilor europene de 770 de milioane de euro.

Sursa video: Euronews România