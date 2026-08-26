Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe Legea salarizării. Șeful statului spune că PSD, PNL, USR și UDMR își asumă împreună pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR

„Începând cu luna mai, Administrația Prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a criticat faptul că reforma a fost amânată ani la rând, începând din 2022.

„Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a remarcat însă disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale și a precizat că acestea au desfășurat o muncă intensă în ultimele luni.

Partidele și-au asumat pierderea celor 770 de milioane de euro

Nicușor Dan a mai spus că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat în Parlament un proiect al Legii salarizării.

„De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a declarat șeful statului.

Potrivit președintelui, partidele și-au asumat însă adoptarea legii până la sfârșitul acestui an și respectarea anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană.

„Cel mai important, partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană”, a precizat Nicușor Dan.

„Această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnicDecizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și, implicit, nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar”, a mai transmis Nicușor Dan