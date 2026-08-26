Surse: PNL va susține eliminarea „amendamentului Fritz” când va începe sesiunea ordinară

Surse din PNL susțin că, în următoarea sesiune parlamentară, partidul va sprijini proiectul depus deja de USR pentru modificarea Legii integrității. Inițiativa urmărește eliminarea prevederii care îl vizează inclusiv pe liderul USR, Dominic Fritz.

Decizia de a susține proiectul USR a fost agreată de președintele PNL, Ilie Bolojan, împreună cu mai mulți parlamentari liberali.

Reacția din cadrul PNL vine după ce Senatul a votat miercuri noua Lege a Integrității cu 106 voturi „pentru”, 19 voturi „împotrivă” și nicio abținere.

Actul normativ schimbă cadrul legislativ privind funcționarea Agenției Naționale de Integritate și include amendamentul Fritz care stabilește pierderea mandatului de către aleșii găsiți în conflict de interese.

Dominic Fritz, președintele USR și primarul Timișoarei, a fost condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese și în eventualitatea promulgării legii, acesta și-ar pierde mandatul .

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul „trebuie votat”, deși el conține „o prevedere anormală”, referindu-se la amendamentul propus de PSD. Acesta a spus că inițiativa PSD este „imorală și incorectă”, motivând că PNL a votat legea pentru îndeplinirea jalonului PNRR și absorbția fondurilor europene de 770 de milioane de euro.

De asemenea, Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze cei 770 de milioane de euro din PNRR destinați României, invocând probleme legate de statul de drept.